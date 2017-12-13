Среда, 13 декабря 2017

Роскомнадзор пригрозил сетевым СМИ блокировкой за публикацию материалов “нежелательных” организаций. Соответствующие “разъяснения” помещены на сайте ведомства.

Новая редакция закона об информации, отмечает РКН, предусматривает, что цензурное ведомство по требованиям генпрокурора или одного из его заместителей ограничивает доступ к сайтам с информацией “нежелательных” НПО. Положения этого закона, указывается в “разъяснениях”, “распространяются на все интернет-ресурсы вне зависимости от того, является ли сайт зарегистрированным средством массовой информации или нет”.

Ранее в среду стало известно, что РКН потребовал от Twitter удалить аккаунт “Открытой России”, пригрозив в противном случае заблокировать весь сервис. Twitter ответил отказом, заметив, что аккаунт “Открытой России” “не распространяет никакой информации с нарушением закона”, а сама российская организация, в отличие от одноименных зарубежных, к числу “нежелательных” не отнесена.

Действия Генпрокуратуры и РКН администрация сервиса расценила как “политическое давление на свободу слова”.

Во вторник РКН заблокировал доступ к сайтам “Открытой России”. При этом никаких уведомлений о блокировке администраторы ресурсов не получали.