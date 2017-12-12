Вторник, 12 декабря 2017

Судья Пресненского райсуда Москвы Ирина Зубова арестовала боевика SERB Юрия Горошко на семь суток после дебоша во время воскресного показа фильма “Полет пули” на “Артдокфесте”. Об этом сообщает “Дождь”.

Горошко был объявлен виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

Позже, передает Интерфакс, Зубова на основании аналогичных протоколов дала по семь суток двум другим сербовцам, задержанным на “Артдокфесте”, – лидеру движения Игорю Бекетову (Гоше Тарасевичу) и Оксане Шкоде.

Горошко и Бекетов признали, что намеренно сорвали показ “Полета пули”, пояснив, будто это экстремистский фильм. В то же время они отвергли обвинение в неповиновении полицейским, заметив, что силовики, задерживавшие их, “даже не представились”.

Горошко – бывший боевик бригады ЛНР “Призрак”; являлся личным телохранителем командира этой группировки Алексея Мозгового. Известен под позывным Тавр. Автор книги мемуаров “Исповедь российского добровольца”.

9-10 декабря в московском кинотеатре “Октябрь” в рамках “Артдокфеста” были намечены показы фильма русского режиссера Беаты Бубенец “Полет пули”, посвященного войне на Восточной Украине. В субботу на показ картины явились некие сторонники боевиков ДНР и ЛНР. Они пригрозили организаторам “серьезными проблемами” во время следующей демонстрации фильма, пообещав, что на очередной сеанс “человек 500 подойдут”.

На другой день Горошко и другие черносотенцы из SERB и “Союза десантников” вломились в зал во время демонстрации фильма с флагами “Новороссии”. Визитеров было не 500, как организаторам обещали накануне, но около 50. Часть боевиков была одета в камуфляж; от некоторых ощутимо пахло спиртным.

Экран облили мочой, после чего Бекетов начал, забравшись на возвышение перед зрителями, начал кричать: “Прекращайте показ фильма! Фильма не будет такого, где убивают русских!”

Несколько полицейских, находившихся в зале, вывели боевиков. Горошко, Бекетова и Шкоду задержали и доставили в ОП “Арбат”.

Однако из-за зловония, распространившегося в зале, Манский отменил сеанс, объявив эвакуацию зрителей.

Позже в среду стало известно, что столичный ЦПЭ потребовал от дирекции “Артдокфеста” предоставить копию “Полета пули”.