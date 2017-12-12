Вторник, 12 декабря 2017

20-летний студент колледжа Антон Ушачев на слушаниях по существу своего дела об экстремизме, оскорблении чувств верующих и вандализме, открывшихся в Набережночелнинском горсуде Татарии, не признал вину в нанесении надписей и рисунков на ограду Свято-Вознесенского собора. Об этом сообщают Chelny-biz.Ru.

После того как прокурор Фаяз Кадыров огласил обвинительное заключение, Ушачев заявил, что отвергает обвинение в полном объеме. Между тем ранее СКР утверждал, что студент признает вину частично.

Далее судья Сергей Некрасов перешел к допросам свидетелей. Со стороны обвинения на слушания в среду явился только командир взвода полиции Денис Савельев, задержавший Ушачева 26 июля, на другой день после инцидента в церкви. Поэтому после допроса Савельева судья начал вызывать свидетелей защиты.

Первой выступила Ирина Ушачева, мать подсудимого. Она рассказала, что всю ночь с 25 на 26 июля ее сын был дома. Далее в заседании огласили показания несовершеннолетнего племянника Ушачевой, данные на следствии. Мальчик, ночевавший в квартире Ушачевых, также сообщил, что студент ночевал дома.

После этого была допрошена 17-летняя знакомая подсудимого Людмила Попова, задержанная летом вместе с ним. Она рассказала, что вечером 25 июля, распрощавшись с Ушачевым, ушла домой и больше вечером и ночью из дома не выходила.

На другой вечер молодые люди встретились снова. Тогда их и задержали. Из городского ОП “Центральный” Ушачева и Попову отпустили только рано утром 27-го числа, а уже несколько часов спустя они были задержаны повторно. После второго задержания, рассказала Попова в суде, полицейские ее били, требуя: “Сознавайся, что это ты написала. Больше некому”.

По окончании слушаний девушка уточнила журналистам, что силовики тянули ее за волосы и толкали об стену.

Адвокат подсудимого Евгений Котов отметил на заседании, что по факту пыток Попова и ее родители подали заявление в СКР, и сейчас ведомство ведет доследственную проверку.

Комментируя первоначальные признательные показания Ушачева, свидетельница предположила, что он дал их по принуждению. Она рассказала, что после второго задержания ее завели в кабинет, где удерживали студента, и там молодой человек начал рассказывать об инциденте в церкви как о действиях, совершенных им. Это звучало как заученный текст, заметила Попова.

Затем в суде были изучены сообщения, которыми молодые люди обменивались в отделе полиции после задержания, когда Ушачев давал показания, а знакомая ожидала его в коридоре. В одном из сообщений прямо говорилось: “Мы же это не написали”.

“Когда нас в первый раз отпустили, мы долго смеялись, – отмечала Попова в суде. – Понимая, что нас там не было, что мы этого не делали”.

Следующее заседание процесса назначено на 26 декабря, начало в 9 часов.

Ушачеву вменены часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды; до 5 лет колонии), часть 2 статьи 148 (оскорбление чувств верующих в местах отправления культа; до 3 лет) и часть 1 статьи 214 УК (вандализм; до 3 месяцев ареста). Делом занимался следователь СКР Денис Петров. Согласно фабуле дела, поздно вечером 25-го или в ночь на 26 июля Ушачев, гуляя с Поповой, нанес краской на ограду Свято-Вознесенского собора надписи “Аллах акбар” и “Бога нет!”, а на стене павильона над родником рядом с церковью нарисовал “элементы свастики” и написал “Пейте мочу бога”.

Ранее сообщалось, что Попова на стене павильона написала имя своего друга – Антон.

28 июля судья Набережночелнинского горсуда Александр Шаванов отправил Ушачева в СИЗО. В изоляторе № 3 в Чистополе студент провел четыре месяца; некоторое время назад, уже после передачи дела в суд, Ушачева перевели под домашний арест.