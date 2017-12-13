Среда, 13 декабря 2017

В преддверии прошлогоднего референдума о выходе Великобритании из Евросоюза Россия не проводила платных политических кампаний в Фейсбуке. Как передает Reuters, об этом заявила администрация сервиса.

Российское Агентство интернет-исследований, известное также как “фабрика троллей”, оплатило лишь три рекламных поста, касавшихся вопросов иммиграции и рассчитанных как на британскую, так и на американскую аудиторию. Британцам сообщения демонстрировались четыре дня в мае 2016 года, за месяц до референдума. Общая стоимость постов составила всего 97 центов.

Результаты проведенного расследования Facebook направила в Избирательную комиссию Британии.

Вмешательство России в Brexit и британские парламентские выборы нынешнего года посредством публикации политической рекламы в Фейсбуке является предметом еще одного расследования. Его ведет межпартийный комитет парламента Британии.

Вопрос о возможном вмешательстве России через соцсети был поднят после того, как осенью стало известно, что в преддверии прошлогодних американских выборов в Фейсбуке появилось около 3 тысяч подозрительных объявлений, которые были помещены примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. В октябре стало известно, что на пропаганду в соцсетях среди американцев “фабрика троллей” потратила около 2,3 миллиона долларов.

В июне 2016-го, на другой день после референдума о Brexit, Владимир Путин заверил, что Россия никоим образом не вмешивалась в кампанию по проведению голосования.