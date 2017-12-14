Четверг, 14 декабря 2017

“Агора” обратилась к спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе в связи с решением о штрафе, наложенном на Telegram по обвинению в отказе предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на адвоката ассоциации Дамира Гайнутдинова.

В документе содержится просьба рекомендовать российскому правительству “воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн”. Такие действия России, говорится в обращении, противоречат резолюции Генассамблеи ООН “Право на неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху”.

После решения суда, отмечает “Агора”, у властей появился формальный повод заблокировать Telegram. Блокировка сейчас является основным методом интернет-регулирования в России, указывают юристы. В реестр запрещенных ресурсов включено уже 94 тысячи ссылок.

16 октября мировая судья 383-го участка Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала Telegram на 800 тысяч рублей/a> по части 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение организатором распространения информации обязанности предоставлять информацию для декодирования электронных сообщений). Во вторник судья Мещанского райсуда Юлия Мордвина подтвердила это решение.

Поводом к возбуждению дела стал отказ Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. Между тем глава команды разработчиков мессенджера Павел Дуров отмечал, что требования силовиков не только противоречат статье 23 Конституции, гарантирующей конфиденциальность корреспонденции, но и нереализуемы технически.