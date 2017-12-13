Среда, 13 декабря 2017

Крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи, который арестован по сфабрикованному делу о вымогательстве, доставлен из симферопольского СИЗО-1 в реанимацию 7-й горбольницы Симферополя. Об этом в ночь на четверг сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Эдем Семедляев.

Состояние Дегерменджи медики оценивают как крайне тяжелое.

Политзек страдает тяжелой формой астмы. 6 декабря во время рассмотрения апелляционной жалобы на арест активиста ему стало плохо. После приезда медиков остаток заседания он провел под их присмотром в кислородной маске.

9 декабря стало известно, что Дегерменджи поместили в санчасть СИЗО. Однако Семедляев настаивал, что там квалифицированной помощи политзеку оказать не могут, и все последующие дни безуспешно добивался от начальника СИЗО полковника Сергея Бережного и начальника медчасти старшего лейтенанта Евгения Аниканова, чтобы активиста перевели в гражданскую больницу. “Но нас уверяли, что они справятся”, – заметил юрист в своем нынешнем посте.

Дегерменджи нуждается в вентиляции легких, рассказывал Семедляев “Крым.Реалиям” во вторник. “Он может спать только сидя, – отмечал адвокат. – В лежачем состоянии он начинает задыхаться”.

Политзек, сообщал Семедляев, все время находится под капельницей. Даже дойти до туалета для него представляет проблему. На встречу с защитником больного вывести не смогли.

“В случае болезни из СИЗО г. Симферополя можно попасть только в реанимацию”, – заключил свой нынешний пост адвокат.

Другой фигурант дела о вымогательстве – председатель Ялтинского регионального меджлиса Асан Чапух – 6 декабря перенес в СИЗО микроинсульт. Адвокат Айдер Азаматов в течение недели добивался, чтобы политзека поместили по крайней мере в санчасть изолятора. 13-го числа юрист рассказал, что договоренность с администрацией СИЗО достигнута. В четверг Азаматов намерен вновь посетить изолятор, чтобы удостовериться, что Чапуха действительно перевели в санчастью

Помимо Дегерменджи, жителя села Грушевка в черте Судака, и Чапуха, который до ареста жил в Симеизе в черте Ялты, в деле о вымогательстве еще два фигуранта. Это земляк Дегерменджи – председатель меджлиса Грушевки Кязим Аметов и Руслан Трубач из села Ближнее в черте Феодосии. Дегерменджи – отец Мустафы Дегерменджи, фигуранта “дела 26 февраля”. Трубач – свояк Сулеймана Кадырова, обвиняемого в сепаратизме.

Всем четверым фигурантам вменены пункты “а”, “г” части 2 статьи 163 российского УК (вымогательство денег в крупном размере, совершенное организованной группой). Политзекам, каждому из которых уже больше 50 лет, грозит до семи лет колонии.

Следствие ведет полиция. Согласно фабуле дела, обвиняемые вымогали у гражданина Турции Юсуфа Айтана 7 тысяч долларов. В действительности Айтан, втершись в доверие к внучке 83-летней жительницы села Новокленовка (Учкоз) Белогорского района Веджие Кашка, ветерана крымскотатарского национального движения, украл эти 7 тысяч долларов из семьи.

Турок пообещал вернуть деньги Кашка. Встречу назначили на утро 23 ноября в симферопольском кафе “Медоборы”. Кашка прибыла туда в сопровождении Чапуха, Аметова и Дегерменджи. Во время встречи в кафе ворвались силовики из ФСБ и полиции и задержали всех четверых. Мужчин повалили на пол лицом вниз.

Кашка при задержании стало плохо. Ей вызвали скорую, однако активистка умерла в машине, не доехав до больницы.

Между тем у задержанных мужчин прошли обыски. Кроме того, в разных местах были задержаны Трубач с женой, симферопольский активист Куртсеит Абдуллаев и его брат Эльдар Абдуллаев, а также Юрий Баранов – житель села Южное под Феодосией, муж активистки Эльмиры Газиевой.

Жену Трубача, Баранова и братьев Абдуллаевых позже отпустили. Между тем остальных четверых задержанных на другой день арестовали до 15 января 2018 года.

В крымских СМИ дело, сфабрикованное против активистов, называют “делом Веджие Кашка”.