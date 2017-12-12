Вторник, 12 декабря 2017

Министерство культуры обратилось в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку украинского фильма “Война ради мира” на предмет экстремистского содержания. Об этом говорится в ответе министра культуры Владимира Мединского на запрос вице-спикера Госдумы Петра Толстого, сообщает Интерфакс.

“Учитывая, что в ролике к указанному фильму, размещенном в свободном доступе на канале YouTube, имеются сцены с нецензурной бранью и содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны, Минкультуры России обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования с целью недопущения показа на территории России фильма с явными признаками экстремистской направленности”, – говорится в документе, подписанном Мединским. В ответе из Генпрокуратуры отмечается, что провести проверку фильма поручено прокурору Москвы.

Обращение в Минкультуры было направлено Толстым в связи с возможным показом фильма в рамках фестиваля документального кино “Артдокфест”. В письме Минкультуры отмечается, что фестиваль проводится без господдержки, и прокатное удостоверение фильму “Война ради Мира” не выдавалось.

“История об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны. Съемки в самых горячих точках востока Украины в 2014-2015 годах. Многих участников фильма уже нет в живых аннотации к фильму говорится, что он рассказывает “историю об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны”, – говорится в аннотации. Съемки проходили в Донбассе.

Показ был запланирован организаторами фестиваля на 6 декабря в кинотеатре “Октябрь”. Затем его перенесли на 11 декабря на другую площадку, в Чешский центр посольства Чехии в Москве. Однако 10 декабря организаторы отменили сеанс.

“Вокруг показа этой картины в Москве некоторыми группами людей и СМИ была создана нездоровая ситуация, стали возникать различного рода обвинения и угрозы. Организаторы показа посчитали, что накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории посольства Чешской Республики”, – говорилось в сообщении..

Решение изъять фильм из программы в заявлении объясняется “исключительно заботой о комфорте и безопасности гостей”. “Заверяем, что в данном решении категорически отсутствует политическая мотивация”, – отметили организаторыя.

21 ноября Толстой подал Мединскому и генпрокурору Юрию Чайке донос на “Артдокфест” из-за присутствия “Войны ради мира” в программе фестиваля. В 2014-2015 годах, пояснил единорос, Титаренко сам был участником АТО – он проходил службу в медицинской бригаде “Госпитальеры”, входящей в состав добровольческого корпуса “Правого сектора”. Исходя из этого Толстой не исключил, что демонстрация картины может подпадать под статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), 280 (публичные призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение национальной ненависти либо вражды).

По словам Толстого, недопустим “показ в сети российских кинотеатров фильма, в котором Россия представлена страной-агрессором, а не гарантом выполнения минских соглашений, а бойцы АТО на юго-востоке Украины – героями и благодетелями”.

“Война ради мира” – второй фильм, исключенный в нынешнем году из программы “Артдокфеста”. 7 декабря дирекция фестиваля отменила демонстрацию фильма о Мустафе Джемилеве, национальном лидере крымских татар. Ленту “Мустафа” украинского режиссера Эрнеса Сарыхалилова сняла с показа администрация кинотеатра “Октябрь” после звонка неизвестных лиц.

В пятницу в дирекцию “Артдокфеста” пришел официальный запрос из столичного ЦПЭ. Ссылаясь на закон об оперативно-разыскной деятельности, силовики потребовали предоставить видеозапись фильма.

Кроме того, организаторы фестиваля столкнулись с проблемами при демонстрации еще одной картины – фильма русского режиссера Беаты Бубенец “Полет пули”, который, как и “Война ради мира”, посвящен войне на Восточной Украине. 9 декабря на показ “Полета пули” в кинотеатре “Октябрь” явились некие сторонники боевиков ДНР и ЛНР. Они пригрозили организаторам “серьезными проблемами” во время следующей демонстрации фильма. На следующий день демонстрация фильма в “Октябре” оказалась сорвана боевиками SERB и “Союза десантников”. Около 50 черносотенцев, часть которых была одета в камуфляж, вломились во время сеанса в зал с флагами “Новороссии” и облили экран мочой. От некоторых боевиков ощутимо пахло спиртным. Полицейские, находившиеся в зале, вывели боевиков, нескольких задержали. Однако из-за зловония, распространившегося в зале, глава фестиваля Владимир Манский отменил сеанс, объявив эвакуацию зрителей.