Вторник, 12 декабря 2017

Столичный ЦПЭ потребовал у дирекции “Артдокфеста” копии трех фильмов, первоначально включенных в программу фестиваля. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на координатора “Артдокфеста” Марьяну Дроговейко.

Речь идет о фильме россиянки Беаты Бубенец “Полет пули” и двух лентах украинских режиссеров: “Войне ради мира” Евгения Титаренко и “Мустафе” Эрнеса Сарыхалилова. Первые две картины посвящены войне на Восточной Украине, герой третьей – национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

Организаторы предоставили силовикам только “Полет пули”. Отказ передать две другие картины они объяснили тем, что в итоге эти ленты были из программы фестиваля исключены.

После отказа в передаче “Войны ради мира” ЦПЭ направил в дирекцию “Артдокфеста” повторный запрос, более развернутый.

Дроговейко также сообщила, что неизвестный угрожал ей по телефону убийством “в связи с этой ситуацией”. Из публикации ОВД-Инфо не вполне, что за ситуация имеется в виду – именно отказ в передаче фильмов или же, например, их первоначальное присутствие в программе “Артдокфеста”.

О том, что ЦПЭ заинтересовался фильмом “Мустафа”, стало известно еще в пятницу. О требовании силовиков предоставить ленты о войне в Донбассе до сих пор не сообщалось.

Ранее в среду поступила информация, что Минкульт после доноса вице-спикера Госдумы единороса Петра Толстого направил в Генпрокуратуру обращение о проверке “Войны ради мира”. В ответе Толстому за подписью главы ведомства Владимира Мединского отмечалось, что в картине “имеются сцены с нецензурной бранью и содержится откровенно лживая информация, направленная на дискредитацию нашей страны”, а следовательно, в фильме налицо “явные признаки экстремистской направленности”.

Показ “Мустафы” отменила 7 декабря администрация кинотеатра “Октябрь” после звонка неизвестных лиц. “Война ради мира” была исключена из программы самими организаторами “Артдокфеста” в воскресенье. Дирекция сослалась на невозможность обеспечить надежную защиту от провокаций в Чешском центре при посольстве восточноевропейской страны, где был запланирован показ.

Из двух намеченных сеансов “Полета пули” состоялся лишь один – в субботу. Воскресный показ сорвали боевики SERB и “Союза десантников”. Поскольку они облили экран мочой, директор “Артдокфеста” Виталий Манский отменил сеанс и объявил эвакуацию зрителей из зала.