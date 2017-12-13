Среда, 13 декабря 2017

45-летний житель Читы обвиняется в восьми убийствах, в том числе семи на почве национальной ненависти, и ряде покушений, из которых мотивом нескольких также названа ксенофобия. Об этом сообщает забайкальский главк СКР, не раскрывая имени арестованного.

Фигуранту вменены пункты “а”, “л” части 2 статьи 105 (убийство восьми лиц по мотивам национальной ненависти), часть 3 статьи 30 – пункты “а”, “в”, “е”, “л” части 2 статьи 105 (покушение на убийство семи лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом по мотивам национальной ненависти), часть 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), часть статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) и пункт “б” части 4 статьи 162 УК (разбой в особо крупном размере). Обвиняемому грозит срок вплоть до пожизненного.

Следствие вел 1-й отдел по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства. Сейчас обвиняемый и его адвокат знакомятся с материалами дела. Затем оно уйдет в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Сам фигурант вину последовательно отрицает. Он неоднократно заявлял о своих алиби, однако, как утверждает СКР, в ходе проверок эти алиби не подтвердились.

<

Согласно фабуле дела, преступления совершались на протяжении 10 лет - с 2006 по 2016 год - в Чите и ее пригороде. Как следует из публикации СКР, в большинстве случаев обвиняемый руководствовался мотивом ненависти к приезжим из Средней Азии. Орудиями преступлений ведомство называет травматический пистолет Иж-79 ("Макарыч"), приспособленный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 миллиметров, и автомат Калашникова.

В июле 2006 года, утверждает СКР, у развязки дорог Чита – Хабаровск и Чита – Забайкальск обвиняемый убил из пистолета двух торговцев фруктами. В мае 2013-го в поселке Песчанка он расстрелял из автомата пятерых человек; четверо погибли, пятый выжил. В ноябре и декабре того же года, говорится в сообщении далее, фигурант дважды нападал с пистолетом на торговцев фруктами в самой Чите. Оба выжили лишь случайно. В первых числах января 2014-го в краевом центре, продолжает СКР, обвиняемый четырьмя выстрелами из пистолета в упор убил на месте продавца фруктового киоска. Наконец, в июле 2016 года во дворе дома в Чите он застрелил из пистолета байкера Романа Чипизубова. Мотив этого убийства ведомство не уточняет.

Кроме того, продолжает СКР, в июле 2012 года в Чите обвиняемый поджег коктейлями Молотова частный дом цыганской семьи. Когда жильцы начали тушить огонь, он расстрелял их. Хозяин дома получил ранение в шею, а его 11-летняя дочь – в руку.

Наконец, заявляет следственное ведомство, зимой 2014-го фигурант напал на жителя Читы с автоматом Калашникова, прострелив потерпевшему обе ноги, и отобрал у него больше 6,5 миллиона рублей. Разбой, говорится в публикации, был совершен в составе группы лиц по предварительному сговору. Между тем часть 2 статьи 162 УК (разбой в составе группы лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия) в списке инкриминированных фигуранту обвинений отсутствует. Не уточняется и то, были ли установлены соучастники нападения.

Задержали обвиняемого в августе 2016 года. Как утверждается, у себя на работе, а также в лесу фигурант обустроил схроны. В них были найдены два автомата Калашникова, два приспособленных для стрельбы боевыми патронами “Макарыча”, боевые пистолеты Макарова и Марголина, пистолет-пулемет ПП-93, обрез охотничьего ружья 12-го калибра, тротиловая шашка, две гранаты со взрывателями и множество патронов.