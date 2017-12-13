Среда, 13 декабря 2017

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о пожизненном сроке по обвинению в вербовке террористов. Соответствующая информация опубликована в карточке законопроекта на сайте нижней палаты.

Изменения вносятся в часть 4 статьи 205.1 УК (содействие терроризму). В нынешней редакции она предусматривает от 15 лет до пожизненного срока за организацию или руководство совершением действий, предусмотренных статьями 205 (теракт), 205.3 (обучение терроризму), частями 3 и 4 статьи 206 (захват заложника, совершенный организованной группой либо повлекший тяжкие последствия, в том числе неумышленное или умышленное причинение смерти человеку) и частью 4 статьи 211 кодекса (угон самолета, судна или поезда, сопряженный с терроризмом), а также за организацию финансирования терроризма.

В новой редакции в приведенный список составов включены предусмотренные статьями 205.4 (организация террористического сообщества или участие в нем) и 205.5 УК (организация деятельности террористической организации или участие в деятельности таковой). Кроме того, помимо организации названных действий сроки до пожизненного вводятся за “подготовку, склонение, вербовку и (или) иное вовлечение лица” в их совершение.

Наряду с этим такие же сроки предусматриваются не только за организацию финансирования терроризма, но и собственно за финансирование. Между тем ответственность за финансирование терроризма уже предусмотрена частью 1 той же статьи 205.1; ее санкция составляет от 5 до 10 лет колонии. Однако в часть 1 статьи 205.1 новый закон изменений не вносит. Таким образом, одни и те же действия теперь могут быть квалифицированы как по части 1, так и по части 4 этой статьи.

Кроме того, части 1 статей 205.4 и 205.5 уже предусматривают от 15 лет до пожизненного срока по обвинениям в организации соответственно террористического сообщества и террористической организации. Таким образом, новая редакция части 4 статьи 205.1, фактически вводящая ответственность за организацию организации террористических структур, оказывается явно избыточной.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 июля первым зампредом фракции “Единой России” Адальби Шхагошевым. В дальнейшем в число инициаторов вошли еще десятки депутатов от разных партий. 16 ноября документ был принят в первом, а 8 декабря – во втором чтении.