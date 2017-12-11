Понедельник, 11 декабря 2017

В администрации президента США Дональда Трампа могут отказаться от требования немедленного ухода с поста президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает The New Yorker со ссылкой на американских и европейских чиновников.

“Учитывая политические и военные реалии”, в Вашингтоне пришли к выводу, что смена власти в Сирии возможна лишь по итогам выборов, проведенных под эгидой ООН. Однако, как признают американские дипломаты, ситуация в стране настолько тяжелая, что проведение свободных выборов в ближайшее время невозможно. В частности, из 22-миллионного населения Сирии 5 миллионов человек бежали из страны. Вдвое больше сирийцев были вынуждены покинуть свои дома, хотя и не покидали Сирию.

Таким образом, считают американские чиновники, проведение свободных и справедливых выборов в Сирии, с учетом необходимости учесть мнение разбросанных в десятках стран миллионов беженцев, станет “беспрецедентной проблемой”. Кроме того, необходимо время для формирования в Сирии новой и достаточно сильной оппозиции.

В администрации Трампа по-прежнему заявляют, что в результате политического процесса в Сирии Асад должен уйти. Однако будет сложно добиться этого до выборов, запланированных на 2021 год. Более того, в Вашингтоне опасаются, что Асад может победить и на этих выборах и остаться у власти на долгие годы.

В США изначально считали уход Асада непременным условием нормализации ситуации в Сирии. Группировки умеренной оппозиции получали американскую поддержку. В апреле в ответ на применение Асадом химического оружия в городе Хан-Шейхун Трам отдал приказ об ударе по авиабазе сирийского диктатора в Эш-Шайрате. Американские корабли выпустили по ней 59 крылатых ракет “Томагавк”.

Однако в июле в администрации Трампа решили свернуть скрытую программу обучения и вооружения умеренных сирийских повстанцев, которую вело ЦРУ. Программа была запущена в 2013 году администрацией предыдущего президента Барака Обамы для свержения Асада. Отмечалось, что программа ЦРУ оказалась малоэффективной, а часть подготовленных и вооруженных в ее рамках повстанцев в дальнейшем перешла в “Исламское государство” и другие радикальные группировки. В то же время другие программы поддержки сирийских повстанцев, предполагающие подготовку, вооружение и поддержку с воздуха, остаются в действии.