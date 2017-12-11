Понедельник, 11 декабря 2017

Олимпийское собрание поддержало заявление российских спортсменов, готовых выступить на Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Решение было принято единогласно, сообщает ТАСС.

Собрание проходило в здании Олимпийского комитета России. В нем приняли участие спортсмены – кандидаты на участие в Олимпиаде, тренеры и представители федераций. Согласно уставу ОКР, Олимпийское собрание является его высшим органом.

Как говорится в принятом заявлении, Олимпийское собрание “призывает уважительно относиться к каждому выбору и оказать поддержку спортсменам, которые поедут на Игры, тем, кто откажется, и тем, кого не пригласят”. Подчеркивается, что собрание только выработало позицию ОКР относительно выступления российских спортсменов на Играх в нейтральном статусе. Решение относительно участия в Олимпиаде каждый спортсмен будет принимать лично на основе приглашения, которое должно поступить от Международного олимпийского комитета.

“ОКР принял удар на себя, чтобы дать возможность спортсменам реализовать свою олимпийскую мечту. Олимпийские лицензии на Игры-2018 могут завоевать более двухсот российских спортсменов, – заявил глава ОКР Александр Жуков. – ОКР создает рабочую группу, которая обсудит с МОК все технические вопросы по участию наших атлетов в Олимпиаде-2018. Вопрос проведения альтернативных соревнований для спортсменов, которые по каким-то причинам не поедут в Пхенчхан, подлежит обсуждению”.

“Мы приняли правильное решение. В интересах наших спортсменов! Бойкот Олимпиады – это тупик. Это путь в никуда. Участие в Играх-2018 – это возможность восстановить свой статус, положение, доброе имя”, – отметил почетный президент ОКР Виталий Смирнов.

В понедельник большинство участников российской олимпийской сборной согласились выступить под нейтральным флагом в южнокорейском Пхёнчхане. “Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению”, – заявила глава комиссии спортсменов ОКР, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

По словам спортсменки, возглавляемая ею комиссия будет просить главу МОК Томаса Баха и исполком организации пересмотреть решение о запрете россиянам использовать на Олимпиаде национальные флаг и гимн. “В обращении к Баху и МОК о пожизненной дисквалификации наших спортсменов мы просим пересмотреть решения комиссии (МОК под руководством Денниса. – Ред.) Освальда, так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации и имеют возможность участвовать в Олимпийских играх по всем правилам регламента МОК. У спортсменов из других стран такая возможность есть”, – отметила Великая.

6 декабря МОК отказался допустить сборную России к участию в Олимпиаде из-за допинговых нарушений на зимних играх 2014 года в Сочи. Российским спортсменам разрешено выступить на играх в личном качестве – под нейтральным олимпийским флагом. Команде дано название “Олимпийские спортсмены из России”, а при награждении россиян будет звучать олимпийский гимн.

При этом принять участие в играх смогут только те россияне, которые не были ранее дисквалифицированы за допинг или уличены в нарушении антидопинговых правил. Еще одним условием допуска названо прохождение тестов, назначенных специальной комиссией МОК.

Олимпийский комитет России от участия в играх отстранен. Членство президента ОКР Жукова в МОК приостановлено. Никто из функционеров Минспорта России не будет аккредитован на предстоящую Олимпиаду, а для Жукова, а также бывшего главы Минспорта, нынешнего вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замглавы Минспорта Юрия Нагорных введен пожизненный запрет на аккредитацию.

В тот же день президент Владимир Путин заявил, что власти России не будут препятствовать спортсменам, которые захотят выступить в Пхёнчхане под нейтральным флагом.