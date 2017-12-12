Вторник, 12 декабря 2017

Департамент образования Нового Уренгоя предложил руководству гимназии № 1 рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности замдиректора, учителя немецкого языка Людмилы Кононенко после выступления в Бундестаге десятиклассника Николая Десятниченко. Копия соответствующего приказа опубликована на сайте Ямало-Ненецкого окружкома КПРФ.

По доносу главы фракции КПРФ в региональном заксобрании Елены Кукушкиной департамент провел проверку. Чиновники выяснили, что выступление Десятниченко было подготовлено “на основе информации о погибших немецких солдатах, предоставленной немецкой стороной”. К подготовке речи Десятниченко не привлекли учителей истории, а Кононенко сама вела переписку с немецкими организаторами поездки. В департаменте это сочли нарушением.

Кроме того, директору гимназии Екатерине Кашниковой объявлен выговор. Ее заместителя по учебно-воспитательной работе Эллу Яворскую также предложили привлечь к дисциплинарной ответственности.

Встреча в Бундестаге, организованная Народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями, состоялась в 19 ноября, в в День скорби. Делегация учеников гимназии Нового Уренгоя прибыла в Берлин по программе обмена с германской гимназией им. Фридриха. На встрече Десятниченко выступил с небольшой речью на русском языке. Он сообщил, что участвует в проекте, посвященном погибшим солдатам Второй мировой войны, и рассказал историю ефрейтора Вермахта Георга Йохана Рау, который оказался в сталинградском котле, был взят в плен и с тех пор десятилетиями считался пропавшим без вести. Лишь в прошлом году выяснилось, что Рау умер в марте 1943 года в лагере, расположенном в селе Бекетовке (ныне в черте Волгограда), в возрасте 21 года вследствие тяжелых условий в плену.

Десятниченко также рассказал о посещении военного захоронения близ Копейска, пригорода Челябинска. “Это (посещение. – Ред.) чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. – заметил школьник. – Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка, участник войны, который был командиром стрелковой роты”.

“Я искренне надеюсь, что на всей земле восторжествует здравый смысл и мир больше никогда не увидит войн”, – заключил Десятниченко.

Пропутинский екатеринбургский блогер Сергей Колясников в своих доносах, направленных в Генпрокуратуру, ФСБ и администрацию президента, потребовал открыть против Десятниченко дело по частям 1, 2 статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма, в том числе с искусственным созданием доказательств обвинения), предусматривающей до пяти лет колонии. Кроме того, он заявил о необходимости проверить учебную программу новоуренгойской гимназии по истории, а также содержание и учебные материалы обменной программы между этой гимназией и гимназией им. Фридриха. С доносами в прокуратуру и в департамент образования обратилась и Кукушкина.

21 ноября мать школьника Оксана Десятниченко сообщила, что ее сыну поступают угрозы и оскорбления от неизвестных. на школьника и его гимназию были написаны новые доносы.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков осудил травлю школьника. Схожие заявления сделали также детский омбудсмен Анна Кузнецова и помощник Путина, бывший глава Минобрнауки Андрей Фурсенко.

Тем не менее на следующий день ФСБ запросила в мэрии Нового Уренгоя информацию о наличии у Десятниченко родственников на Украине. По информации Znak.com, изучает спецслужба и биографию мэра города Ивана Костогриза, который выступил в защиту школьника.