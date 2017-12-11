Понедельник, 11 декабря 2017

В Москве или Подмосковье задержаны трое приезжих из стран Средней Азии, которые, как утверждается, были членами “глубоко законспирированной” группы “Исламского государства” и готовились провести теракты, в том числе с участием смертников, в новогодние праздники и во время президентских выборов. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Иностранцам вменены статьи 205.1 (содействие терроризму), 205.4 (организация террористического сообщества или участие в нем) и 205.5 УК (организация деятельности террористической организации или участие в деятельности таковой). Все трое уже арестованы.

По обвинению в организации террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4) и организации деятельности террористической организации (часть 1 статьи 205.5) кодекс предусматривает сроки вплоть до пожизненных.

Согласно фабуле дела, ячейкой руководили командиры ИГ, находящиеся за рубежом. Сами фигуранты, утверждает ФСБ, помимо подготовки к теракту были причастны к финансированию терроризма и вербовке новых членов. По заявлению спецслужбы, в Одинцовском районе Подмосковья раскрыта конспиративная квартира, в которой подозреваемые синтезировали взрывчатые вещества для изготовления бомб.

У фигурантов, говорится в сообщении, изъяты две самодельные бомбы, два автомата АК-74, два магазина с патронами калибра 5,45, гранаты Ф-1 и РГД с запалами, а также 2,5 килограмма прекурсоров для изготовления взрывчатки.

По каким причинам арестованным в таком случае не вменены статьи 30 – 205 (приготовление к теракту), 222 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) и 223.1 УК (незаконное изготовления взрывчатки), из сообщения спецслужбы не понятно.

О задержаниях сторонников ИГ как в Москве, так и в других регионах ФСБ отчитывается регулярно. Только за август месяц и только в столице задержали фигурантов двух дел. По первому проходят четыре человека: трое граждан Таджикистана и один дагестанец. Им, как и задержанным теперь приезжим с Кавказа, вменяют подготовку взрывов в людных местах и на транспорте. По второму схватили двух приезжих из Средней Азии. Им инкриминированы планы провести атаки на Ид аль-адха (Курбан-байрам). Как утверждается, один из фигурантов собирался нападать на граждан с ножом, а другой – совершить самоподрыв. 30 сентября в “московском регионе” были задержаны несколько приезжих с Северного Кавказа, которые якобы состояли в ИГ и готовили взрывы в людных местах и на транспорте.