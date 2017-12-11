Понедельник, 11 декабря 2017

В Басманный райсуд Москвы передано второе дело бывшего чеченского милиционера Темирлана Эскерханова, ранее осужденного к 14 годам строгого режима по обвинению в причастности к убийству сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката заключенного Анну Бюрчиеву.

Эскерханову вменяется оскорбительное заявление по адресу следователя СКР Александра Камашева. Дело квалифицировано по части 1 статьи 297 УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников разбирательства), предусматривающей штраф, обязательные работы или до четырех месяцев ареста. Если Эскерханову назначат иное наказание, чем штраф, оно согласно части 1 статьи 71 УК будет заменено непродолжительным дополнительным сроком в колонии.

В рамках процесса судья рассмотрит также гражданский иск о защите чести и достоинства, поданный к Эскерханову Камашевым. Чиновник требует от осужденного 100 тысяч рублей.

ТАСС пишет, что новое дело Эскерханова уже поступило в суд. Информации о дате слушаний пока не появлялось.

В связи с возбуждением второго дела Эскерханов остается в Москве, добавила Бюрчиева. Другие осужденные по делу об убийстве Немцова уже отправлены в колонии. В частности, передает РИА “Новости”, в колонию этапирован кадыровец Заур Дадаев, объявленный непосредственным исполнителем преступления. Куда именно доставили осужденного, добавил его адвокат Шамсуддин Цакаев, пока сведений не поступало.

О втором деле Эскерханова стало известно 11 октября, на другой день после того как Верховный суд подтвердил сроки ему и другим фигурантам дела об убийстве Немцова. Поводом стали заявления Эскерханова, сделанные в Московском окружном военном суде 6 апреля во время допроса Камашева. Заключенный заявил судье Юрию Житникову: “Ваша честь, эта шестерка, этот сучонок моей семье угрожал”. Судья сделал Эскерханову замечание. Тот, однако, еще несколько раз назвал Камашева шестеркой. После этого Житников предостерег подсудимого, что тот “может наговорить на еще одну статью”.

Как в октябре рассказывала Бюрчиева, лингвистическая экспертиза, проведенная по делу, не усмотрела в высказываниях Эскерханова состава преступления, однако СКР потребовал от Федеральной службы судебных приставов заказать новое исследование, чтобы по его итогам был сделан вывод об оскорбительном характере заявлений заключенного.

В заключении новой экспертизы подтверждалось, что характеристика “сучонок” имела оскорбительный характер. В то же время определение “шестерка” не было сочтено оскорблением и в этот раз. Между тем Бюрчиева отмечала, что именно это определение особенно задело Камашева.

В апелляции Верховный суд отменил лишь 100-тысячные штрафы, назначенные каждому из осужденных. Между тем причастность 37-летнего Эскерханова к преступлению вызывает серьезные сомнения. Помимо прочего, он с самого начала отрицал вину, несмотря на пытки, которым подвергся в марте 2015-го, в первые дни после того как был задержан в Москве.

25 июля нынешнего года ЕСПЧ обязал Россию выплатить Эскерханову 6 тысяч евро за недопустимые условия содержания в СИЗО и транспортировки из изолятора и обратно. Российские власти были признаны виновными в нарушении статьи 3 Европейской конвенции (запрещение пыток).