Понедельник, 11 декабря 2017

Московский областной суд признал законным решение о выдворении главы Федерации мигрантов СНГ Каромата Шарипова и штрафе в 5 тысяч рублей. Об этом сообщает “Медиазона”.

Сам Шарипов на заседании не присутствовал. Ош находится в Центре временного содержания иностранных граждан в Егорьевске. Адвоката Александра Медведева, представляющая интересы Шарипова, отметила, что ее доверитель получил в 2008 году российский паспорт законно, при обмене документа по достижении 45 лет. тогда он получал его уже второй раз, поскольку ему исполнилось 45 лет. Адвокат подчеркнула, что Шарипов получил паспорт после службы в российской армии, никогда не был гражданином Таджикистана, его дети имеют российское гражданство.

5 октября сотрудники смоленского управления ФСБ забрали у Шарипова паспорт под предлогом проверки подлинности документа. 30 ноября Люберецкий городской суд признал Шарипова виновным в нарушении части 3 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию или режима пребывания в России). Суд оштрафовал его на 5 тысяч рублей и постановил выдворить из России.

Суд при этом отклонил все ходатайства Шарипова и не принял документы, подтверждавшие, что он гражданин России.

В сентябре после массовых задержаний мигрантов, собравшихся у территории торгового комплекса “Москва”, Шарипов заявил, что поводом для их недовольства стало избиение работавшего там грузчиком гражданина Таджикистана.

В августе 2016 года Верховный суд удовлетворил иск Минюста о ликвидации созданного Шариповым движения “Таджикские трудовые мигранты” из-за нарушений в уставе и протоколах съездов. Движение действовало с 2008 года.

В октябре 2014 года Шарипов был задержан по по подозрению в экстремизме. В офисе движения “Таджикские трудовые мигранты”, в квартире и на даче Шарипова были проведены обыски. Причиной послужили события, которые произошли на рынке “Садовод” 6 сентября 2014 года, по которым заведено уголовное дело. Там произошла массовая драка с участием трудовых мигрантов и сотрудников частного охранного агентства. 40 человек были задержаны, четверых пострадавших доставили в больницу. В организации этих событий подозревали Шарипова. По версии следствия, он подкупал мигрантов, принуждая к действиям “направленным на защиту своих трудовых прав”. Однако обвинения Шарипову не предъявили, он остался в статусе сидетеля.