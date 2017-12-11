Понедельник, 11 декабря 2017

Возбужденное во Франции дело против члена Совета Федерации от Дагестана, миллиардера Сулеймана Керимова может быть расследовано в России. Соответствующий запрос французским властям уже подготовлен, заявил генпрокурор Юрий Чайка после переговоров в Лионе с генсеком Интерпола Юргеном Штоком, сообщает Интерфакс.

“Существует международный механизм: если гражданин России совершает преступление на территории другой страны, мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством”, – сказал Чайка.

Чайка назвал “неправильными” действия французских властей в отношении Керимова. “Должны быть какие-то механизмы, сдерживающие факторы, поскольку он представляет интересы большой группы населения, он сенатор, избранный человек, – сказал генпрокурор. – Формируется не совсем правильная практика, когда люди с особым статусом так запросто могут быть арестованы, даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении”.

20 ноября в аэропорту Ниццы сразу по прибытии во Францию Керимов был задержан и доставлен в полицейский участок. 23 ноября суд в Ницце освободил миллиардера из-под стражи под залог в 5 миллионов евро с запретом покидать департамент Приморские Альпы. У сенатора изъяли российский паспорт и обязали его несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

28 ноября прокуратура Ниццы подала апелляционную жалобу на решение суда. Прокурор города Жан-Мишель Прэтр заявил, что принятые меры по ограничению свободы Керимова “не кажутся соразмерными”, учитывая личность и значительные доходы сенатора. Ведомство потребовало вновь поместить его под стражу или хотя бы строже контролировать передвижения Керимова.

Французские судебные власти обвиняют Керимова в неуплате налогов на 400 миллионов евро из-за занижения стоимости сделок с недвижимостью. Также обвинения по делу предъявлены французскому риэлтору, работавшему с Керимовым, и Седрику Фожеру, управляющему вилл, которые, по версии следствия, принадлежат сенатору. Фожеру был освобожден из-под стражи под залог в 140 тысяч евро.

4 декабря Прэтр сообщил, что сенатору также инкриминируют легализацию незаконно ввезенных в страну денег на общую сумму от 500 до 750 миллионов евро. По версии следствия, Керимов ввозил эти средства во Францию наличными, а также перечислял в безналичной форме. Затем, утверждают правоохранители, они легализовывались чере покупку недвижимости.

4 декабря 13 кавалеров ордена Почетного Легиона, в том числе миллиардер Михаил Прохоров, издатель Ирина Прохорова, глава Сбербанка Герман Греф, режиссеры Павел Лунгин и Андрей Кончаловский, подписали открытое письмо в посольство Франции в Москве в защиту Керимова. “Заверяем, что Керимов будет всецело сотрудничать со следствием. Мы готовы предоставить любые другие гарантии, которые будут необходимы для того, чтобы обеспечить достойное и гуманное обращение с господином Керимовым”, – говорится в письме. Авторы обращения уверены, что сенатор “уважает закон” и примет все меры “для полного соблюдения французских законов”.

6 декабря апелляционный суд города Экс-ан-Прованс оставил на свободе Керимова, однако увеличил сумму залога с 5 до 40 миллионов евро. Кроме того, суд обязал Керимова переехать в Ниццу, тогда как он проживал другом населенном пункте. ПрокурорПрэтр настаивал на замене подписки о невыезде арестом, либо на увеличении залога до 50 миллионов евро.

15 февраля французская полиция провела обыск на вилле Hier в окрестностях Ниццы. Правоохранители пытались найти документы о реальном владельце Hier, площадь которой составляет 12 тысяч квадратных метров. Номинально вилла находится в собственности швейцарского финансиста Александра Штудхальтера, однако предполагалось, что в действительности ее владельцем является именно Керимов. Высказывалось также подозрение, что Керимову принадлежат и несколько окрестных вилл, также оформленных на Штудхальтера. Как предполагалось, эти объекты были приобретены по заниженной стоимости с передачей части денег продавцам в обход налоговых органов Франции.

В 2016 году 51-летний Керимов в рейтинге Forbes и занял 45-е место. Его активы оценивались в 1,6 миллиарда долларов. По информации СМИ, семье Керимова принадлежит компания Polyus Gold и сеть кинотеатров “Синема-парк”. Также он контролирует финансово-промышленную группу “Нафта-Москва”. Кроме того, ранее бизнесмену принадлежали акции “Уралкалия”, ВТБ и группы ПИК, а в 2011-2016 годах он владел махачкалинским футбольным клубом “Анжи”. В 2008 году Керимов стал членом Совфеда. До этого он был депутатом Госдумы от ЛДПР.