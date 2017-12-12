Вторник, 12 декабря 2017

Судья Мещанского райсуда Москвы Юлия Мордвина отклонила апелляцию компании Telegram на решение о штрафе в 800 тысяч рублей, наложенном за неисполнение запроса ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Об этом сообщает “Медиазона”.

Адвокат Рамиль Ахметгалиев заявил, что компания Telegram Messenger LLP (Лондон) не исполнила требование ФСБ, так как сочла его незаконным.

Адвокат Дмитрий Динзе отметил, что требование ФСБ предоставить ключи шифрования технически неисполнимо. Спецслужба вынуждает Telegram встроить уязвимости в систему мессенджера, чтобы ключи могли предоставляться по запросу. “Это поставит всех пользователей в уязвимое положение перед злоумышленниками. Ключи могут быть перехвачены или изъяты при взломе серверов”, – отметил Динзе. – Принуждение к встраиванию уязвимости ставит под сомнение деятельность мессенджера, анонимность сервиса, безопасность будет ощутимо понижена, что приведет к коммерческим проблемам у организации”.

Говоря о конкретном запросе ФСБ о переписке братьев Аброра и Акрама Азимовых, которых следствие считает соучастниками организатора взрыва в метро Петербурга, адвокат отметил, что братья Азимовы общались не в Telegram, а в WhatsApp.

“Мы полагаем, что основной целью ФСБ является не контроль по конкретным делам, не преследование законной цели, а создание универсального ключа, либо, в случае отказа, полная блокировка Telegram на территории России. Мы полагаем, что наша жалоба обоснованная, просим принять законное и обоснованное решение, основываясь на положениях Конституции”, – подчеркнул Динзе.

16 октября мировая судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала на 800 тысяч рублей Telegram Messenger LLP (Лондон). Причиной стал отказ компании исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение организатором распространения информации обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений).

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что требования спецслужбы предоставить доступ к переписке пользователей не только нереализуемы технически, но и противоречат 23 статье Конституции – “Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений”. “Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией”, – написал Дуров.