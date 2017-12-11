Понедельник, 11 декабря 2017

Замоскворецкий райсуд Москвы арестовал боевика SERB Александра Петрунько на восемь суток за атаку, предпринятую на выставке американского фотохудожника Джока Стёрджеса “Без смущения 2.0″. Об этом сообщает Интерфакс.

Петрунько признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Когда именно было вынесено решение, не уточняется. Сообщается, что после задержания в пятницу сербовец двое суток провел в ОП “Якиманка”. Однако из публикации не понятно, состоялось ли разбирательство в воскресенье или же Петрунько по истечении двух суток был отпущен из отдела до суда.

Выставка Стёрджеса проходит в московском Центре фотографии им. братьев Люмьер. Как сообщалось, 8 декабря Петрунько, одетый в женскую одежду, облил один из снимков некоей зловонной жидкостью, по утверждениям очевидцев – мочой. Его и еще нескольких сербовцев задержали, однако позже всех, кроме Петрунько, освободили из полиции.

Работы Стёрджеса изображают “женскую натуру в периоды полового созревания и до него”. Первая выставка работ художника в Москве действовала в сентябре 2016 года, однако была досрочно закрыта организаторами после истерии, развязанной черносотенцами, в том числе членом Совфеда Еленой Мизулиной. СКР начал доследственную проверку по факту организации выставки. Проверка продолжалась почти год; в итоге ведомство отказало в возбуждении дела о демонстрировании детской порнографии. После этого Центр им. Люмьеров повторно открыл выставку тех же работ, что и в прошлом году.

На выставке в 2016 году Петрунько также облил несколько фото зловонной жидкостью. Тогда тоже сообщалось, что это была моча, однако сам сербовец утверждал, что в его бутылке была лечебная грязь из Крыма. В тот раз Петрунько получил семь суток – по той же части 1 статьи 20.1 КоАП.

47-летний Петрунько – гражданин Украины. По словам покровителя SERB, бывшего столичного муниципального депутата Игоря Брумеля, в Харькове боевика объявили в розыск.

27 апреля нынешнего года Петрунько облил зеленкой политика Алексея Навального, серьезно повредив ему зрение на правом глазу. Навальному потребовалась операция в Европе. Полиция возбудила дело о нападении, однако затем приостановила расследование “в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого”.

Также весной Петрунько дал показания против фигуранта “дела 26 марта” Юрия Кулия. Кулий был осужден к восьми месяцам колонии-поселения.

В прошлом месяце в СМИ появилась информация, что боевиков SERB курирует оперативник московского ЦПЭ Алексей Окопный.