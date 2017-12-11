Понедельник, 11 декабря 2017

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил “украинскому диверсанту” Геннадию Лимешко (Лымешко) срок содержания в СИЗО еще на два месяца, а всего до полугода с момента задержания – до 12 декабря 2018-го. Об этом сообщают “Крым.Реалии” со ссылкой на ТАСС. На сайте российского информагентства, однако, такая информация по состоянию на 21:30 вторника отсутствует.

О деле 25-летнего Лимешко ФСБ впервые объявила 15 августа, уже после ареста политзека. Как утверждалось, обвиняемый – уроженец пгт Сахновщина Харьковской области – ранее участвовал в АТО как разведчик в одном из подразделений украинской армии, а затем стал агентом СБУ в Херсонской области. 9 августа, заявляла ФСБ, Лимешко получил задания вывести из строя ЛЭП Судак – Новый Свет, уничтожить либо повредить путем поджога лесá в местности Судак – Рыбачье – Алушта, спровоцировать обвал горных пород для перекрытия трассы Судак – Новый Свет, а также поджечь “один из объектов коммунального хозяйства” в районе Рыбачьего.

12 августа, утверждали силовики, Лимешко был задержан при попытке повредить ЛЭП. При нем, как заявлялось, нашли две тротиловые шашки, накольный механизм для приведения взрывчатки в действие, гранату РГД-5, емкости с горючей смесью, а также ручную пилу для подпила деревянных опор ЛЭП и фотоаппарат для “документирования диверсионной деятельности” и “отчета перед кураторами СБУ”.

Позже ФСБ распространила видео с признательными показаниями Лимешко.

При этом вопреки фабуле дела, которую излагала спецслужба, политзеку вменяется лишь часть 1 статьи 223.1 российского УК (незаконное изготовление взрывчатки), предусматривающая от 3 до 6 лет колонии.

СБУ охарактеризовала сообщение ФСБ как “очередную провокацию”. В свою очередь, Минобороны Украины отметило, что Лимешко в ноябре 2016 – мае 2017 года действительно служил по контракту в одном из подразделений сухопутных войск, однако был уволен за систематическое нарушение дисциплины. Об участии арестованного в АТО и службе в разведке военное министерство не упомянуло.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что 9 августа Лимешко действительно выехал с континента в аннексированный Крым, однако ни тротиловых шашек, ни иных запрещенных предметов при нем не было. “Со стороны оккупантов его также без проблем пропустили на полуостров”, – отмечали в ведомстве.

Известно также, что с начала 2015 по август 2016 года Лимешко служил в 8-м отдельном батальоне “Аратта” – одном из формирований “Правого сектора” (с декабря 2015-го – Украинской добровольческой армии). Он имел позывной Морфин.

Мать арестованного рассказывала, что после увольнения из армии Лимешко уехал на заработки в Мариуполь и на связь выходил редко, а с 9 августа вовсе перестал звонить.

На континентальной Украине у Лимешко остались жена и недавно родившийся сын.