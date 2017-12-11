Понедельник, 11 декабря 2017

Лефортовский суд Москвы отправил под арест на два месяца гражданина России Алексея Житнюка, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Екатерину Краснову.

“Постановлением суда от 30 ноября в отношении Алексея Житнюка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 января 2018 года. Защита уже обжаловала данное решение, но дата рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде пока не назначена”, – сказала Краснова.

Житнюку инкриминируется совершение преступления по статье 275 УК (государственная измена).

Житнюк был задержан сотрудниками ФСБ в результате специальной операции, сообщил “Росбалту” источник в правоохранительных органах. “В ходе наблюдения за Житнюком были задокументированы факты передачи им сведений, содержащих гостайну, представителям одной из западных спецслужб, – рассказал источник. – Конечным получателем этих сведений являлось Центральное разведывательное управление США”. По словам источника, переданная Житнюком информация касалась российского военно-морского флота.

При этом источник рассказал, что в последние месяцы ФСБ зафиксировала возросшую активность спецслужб США как в России, так и в странах Европы и бывшего СССР, где также ведется сбор информации, касающейся России.

Количество “шпионских” дел в России увеличивается. 30 октября в ФСБ сообщили, что суд в Хабаровском крае признал виновным в госизмене 26-летнего местного жителя. Он приговорен к 4,5 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы после освобождения.

Мужчина работал на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как утверждают в ФСБ, он похитил информационные материалы, составляющие государственную тайну, и затем за деньги передал их представителю иностранного государства. Отмечается, что подсудимый признал свою вину.