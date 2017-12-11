Понедельник, 11 декабря 2017

Бо́льшая часть ложных анонимных звонков о бомбах, якобы заложенных на различных объектах в разных городах России, поступила “с мест концентрации террористов в Сирии”. Как передает Интерфакс, об этом заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

Кроме того, добавил чиновник, сообщения о бомбах приходили из Турции, с Украины, из США и Канады, а также из Казахстана и Узбекистана.

“По интенсивности мы можем говорить, что по сути речь шла о кибернападении на территорию Российской Федерации”, – отметил Зубов.

Уголовные дела возбуждены по фактам 2700 анонимных звонков, рассказал чиновник.

С 11 сентября в сотне с лишним городов по всей России после звонков “телефонных террористов” проходили массовые эвакуации административных зданий, торговых центров и учебных заведений. Всего были эвакуированы 2,3 миллиона человек. Как передает РБК со ссылкой на нынешнее заявление Зубова, совокупный ущерб от ложных сообщений о терактах составил миллиарды рублей.

При этом в начале октября неофициальные источники утверждали, что большинство звонков о бомбах поступает с Украины. Между тем, согласно другим появившимся тогда же сообщениям, звонки совершались с IP-адресов в Брюсселе.

Директор ФСБ Александр Бортников 5 октября заявил, что организаторами волны “телефонного терроризма” являются четверо россиян, живущих за рубежом.

Кроме того, в разных регионах полиция и ФСБ задержала нескольких человек, оставивших ложные сообщения о бомбах. Однако, как выяснилось, они начали делать звонки, уже узнав о массовой телефонной атаке из СМИ и соцсетей. В отличие от организаторов акции, эти граждане использовали обычные телефоны, а не IP-телефонию.

8 декабря Госдума приняла в первом чтении закон, ужесточающий максимальные санкции части 1 статьи 207 УК (заведомо ложное сообщение о теракте) с 3 до 8 лет колонии, а части 2 (те же действия с причинением тяжких последствий) – с 5 до 10 лет.