Понедельник, 11 декабря 2017

Магарамкентский райсуд Дагестана приговорил жителя аула Хтун-Казмаляр Фируза Мирзоева к пяти годам общего режима с годовым ограничением свободы по выходе из колонии, вменив ему участие в АТО на Украине. Об этом сообщает региональная прокуратура, не указывая ни фамилию осужденного, ни страну, в которой он, согласно материалам дела, воевал.

Мирзоев был объявлен виновным по части 3 статьи 359 УК (участие в вооруженном конфликте в качестве наемника). Признал ли вину сам подсудимый, не уточняется.

Отмечается, что ранее Мирзоев был осужден по части 2 статьи 208 кодекса (участие в незаконном вооруженном формировании). Какой срок ему дали по этому обвинению и назначен ли заключенному нынешний пятилетний срок с учетом частичного сложения с приговором по предыдущему делу, прокуратура не поясняетю

На сайте суда карточки нынешнего дела Мирзоева нет, однако присутствует карточка предыдущего дела. Приговор по нему вынес 31 октября судья Алиюлла Ахмедханов. Мирзоеву вменялось два эпизода, квалифицированных по 208-й статье. В карточке среди прочего содержится информация о том, что 1 февраля 2018 года дело передали в архив.

Об отправке в суд второго дела Мирзоева СКР сообщил 2 ноября, то есть сразу после приговора по его первому делу. Как утверждалось, летом 2014 года Мирзоев через Турцию прибыл на Украину и в Краматорске вступил в состав вооруженных сил этой страны. Далее, заявлял СКР, Мирзоев 20 дней воевал против боевиков ДНР, отстаивая сам Краматорск и окрестности. За эти 20 дней боев, согласно материалам дела, обвиняемому заплатили 1000 долларов – из расчета 50 долларов в день.

Именно стремление к материальному вознаграждению было названо мотивом действий Мирзоева.

Чем занимался обвиняемый последующие три года, в публикации не уточнялось. В мае же 2017-го, утверждал СКР, Мирзоев был задержан в Таджикистане, где находился с поддельным паспортом, и передан России.

В публикации СКР прямо говорилось, что гражданства Украины у обвиняемого нет. Между тем в вооруженные силы страны, то есть регулярную армию, иностранцев до ноября 2016 года не принимали. Если Мирзоев действительно участвовал в АТО, то лишь в составе добровольческих батальонов.

Кроме того, даже сейчас украинским военным платят меньше 50 долларов в день. Три года назад их зарплаты были еще ниже.

Фабула, изложенная в нынешнем сообщении прокуратуры, отличается более или менее существенными деталями. В частности, утверждается, что Мирзоев воевал “на территории иностранного государства” не 20 дней, а два месяца. Кроме того, заявляется также, что в “иностранное государство” в августе 2014-го фигурант дела также прилетел по поддельному паспорту “при содействии неустановленных лиц, осуществляющих переправку наемников”.