Вторник, 12 декабря 2017

В США вступил в силу запрет на использование продуктов “Лаборатории Касперского” в правительственных структурах. Такая норма содержится в оборонном бюджете США на 2018 финансовый год, который подписал президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Запрет распространяется как на военные, так и на гражданские федеральные ведомства США и усиливает ограничения на использование российских программ, введенные ранее.

Почти все государственные учреждения уже удалили продукты “Лаборатории Касперского”, заявил сотрудник Министерства национальной безопасности Кристофер Кребс. Официальная реакция российской компании на введенные ограничения не содержала никакой информации, которая бы изменила оценку администрацией продуктов “Лаборатории Касперского”, подчеркнул чиновник.

Информация о связи “Лаборатории Касперского” с российскими спецслужбами в последнее время неоднократно появлялась в печати. 29 июня стало известно, что комитет Сената США по обороне одобрил законопроект, запрещающий использование программ Касперского в американской армии. Автор законопроекта – сенатор-демократ от Нью-Хэмпшира Джин Шахин – отметила, что “Лаборатория Касперского” “может быть подвержена влиянию российских властей”.

12 июля администрация президента США исключила “Лабораторию Касперского” из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования госструктурами. Как отмечалось, такое решение призвано “обеспечить целостность и защищенность правительственных систем и сетей США”. Ограничения, однако, распространялись только на закупки, сделанные через Администрацию общих служб Белого Дома.

13 сентября и.о. министра национальной безопасности США Элейн Дьюк обязала федеральные структуры исполнительной власти в 90-дневный срок полностью отказаться от продуктов “Лаборатории Касперского” и ее дочерних фирм. Как отмечалось, программы Касперского получают глубокий доступ к файлам на компьютерах, и это может быть использовано злоумышленниками для компрометации информационных систем. Отмечалось, что “министерство обеспокоено связями между отдельными менеджерами “Лаборатории Касперского” и разведкой или иными правительственными структурами России, так же как и российским законом, который позволяет разведке запросить или потребовать у Касперского помощи в перехвате данных, проходящих через российские сети”.

12 октября The Wall Street Journal писал, что в “Антивирус Касперского” по указанию российского руководства была встроена функция поиска секретных документов администрации США. Как утверждалось, тесты, проведенные американскими специалистами, показали, что антивирус вел на компьютерах, где был установлен, поиск по словосочетанию по словосочетанию “top secret” (англ. совершенно секретно) и по кодовым названиям секретных американских программ.

Сам гендиректор фирмы Евгений Касперский, в 1987 году окончивший Высшую школу КГБ, подобные обвинения неизменно отвергал. В “Лаборатории Касперского” отрицали всякие политические связи, как и аффилированность с какими-либо правительствами.

Однако 25 октября Касперский признал, что в 2014 году антивирус компании отправлял разработчикам секретные данные с компьютера сотрудника АНБ. Антивирус якобы обнаружил в файлах вредоносный код. Из заголовков файлов стало понятно, что они секретные. Касперский утверждает, что немедленно приказал своим сотрудникам удалить файлы.

2 декабря Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Центре правительственной связи Великобритании разослал во все правительственные учреждения предупреждение о рисках, связанных с использованием “Антивируса Касперского”. Руководитель NCSC Кирен Мартин в своем циркуляре запретил ведомствам использовать российское программное обеспечение в любых системах, содержащих конфиденциальные данные. При этом NCSC не стал требовать отказываться от “Антивируса Касперского” обычных пользователей, чья работа не связана с секретной информацией.