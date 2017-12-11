Понедельник, 11 декабря 2017

Тверской райсуд Москвы повторно отказал Алене Дудаль, пострадавшей при расстреле, который устроил в супермаркете начальник ОВД “Царицыно” Денис Евсюков, в поданном к Минфину иске о выплате 1 миллиона рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на адвоката “Агоры” Ильнура Шарапова, который представлял интересы истицы.

Судья, имя которого в публикации не уточняется, огласил лишь мотивировочную часть решения, поэтому причины отказа Шарапову пока не известны. Отказного постановления добивался чиновник Минфина, представлявший ответчика на слушаниях.

Это уже второй отказ в иске Дудаль. Первый раз она проиграла разбирательство шесть лет назад, 7 декабря 2011 года. Минфин тогда настаивал на том, что Евсюков совершил преступление, находясь не при исполнении, а следовательно, нет оснований утверждать, что Дудаль пострадала от незаконных действий правоохранителя. 16 апреля 2012-го Мосгорсуд подтвердил такое решение.

Между тем 1 декабря 2016 года ЕСПЧ присудил Дудаль и еще двоим пострадавшим – Илье Герасименко и Луизе Салиховой – по 12 тысяч евро компенсации, признав, что Россия нарушила в их отношении статью 2 Европейской конвенции (право на жизнь).

После этого Дудаль и подала новый иск в российский суд. Шарапов так излагал позицию своей доверительницы: “На государстве лежит часть ответственности за его (Евсюкова. – Ред.) преступления, поскольку оно без надлежащей проверки психического здоровья приняло на работу Евсюкова, доверило ему огнестрельное оружие и без последующего надлежащего надзора за его психическим состоянием продвигало по службе”.

В ночь на 27 апреля 2009 года пьяный Евсюков устроил стрельбу в супермаркете “Остров” в южном московском районе Зябликово. Перед этим он застрелил подвозившего его водителя Сергея Евтеева. В самом супермаркете Евсюков убил кассира Эльмиру Турдаеву, а также совершил покушения на еще 22 граждан – работников магазина и покупателей. При этом он тяжело ранил нескольких человек.

19 февраля 2010-го Мосгорсуд приговорил Евсюкова к пожизненному сроку. Убийца содержится в “Полярной сове” – ИК-18 особого режима в ямальском поселке Харп, предназначенной для пожизненно осужденных.