Понедельник, 11 декабря 2017

Судья Майминского райсуда Республики Алтай Дмитрий Горбачев приговорил оперативника угрозыска Майминского межмуниципального УМВД Николая Писклова к пяти годам общего режима за избиение двух задержанных молодых людей, один из которых – несовершеннолетний – получил разрыв селезенки. О решении, вынесенном еще 7 декабря, во вторник сообщил региональный главк СКР. Также Писклов оштрафован на 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос.

Двое сослуживцев Писклова – Михаил Пышкин и Николай Рогов – осуждены по эпизоду избиения соответственно к трем с половиной и трем годам условно. Кроме того, всем троим запрещено три года по истечении сроков наказания работать в правоохранительных структурах.

Писклов был признан виновным по пунктам “а”, “в” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий) и части 2 статьи 306 УК (заведомо ложный донос с обвинением в тяжком преступлении). Пышкин и Рогов осуждены лишь по пункту “а” части 3 статьи 286 – причинение тяжких последствий им не вменялось.

27 апреля 2016 года Писклов, Пышкин и Рогов, занимаясь расследованием краж, задержали двух местных жителей – 17 и 21 года. Молодых людей вывезли в окрестности райцентра – села Майма – на берег Катуни; там от них потребовали взять на себя вину в преступлениях, которых те не совершали. Как утверждалось, Писклов несколько раз ударил младшего из задержанных ногой в живот, что и стало причиной разрыва селезенки у подростка. Второго потерпевшего также избили.

Дело СКР возбудил четыре месяца спустя – 24 августа 2016-го. Писклов был арестован. По информации “Новостей Горного Алтая”, в прошлом году из полиции уволили лишь двух фигурантов дела – третий на момент отправки материалов в суд 9 марта нынешнего года продолжал работать. Однако в сообщении о приговоре, также появившемся во вторник, региональное МВД сообщило, что сейчас уже уволены все трое.

Признали ли вину сами подсудимые, не уточняется.