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В Республике Алтай полицейским, избившим подростка до разрыва селезенки, дали до пяти лет

Понедельник, 11 декабря 2017

Судья Майминского райсуда Республики Алтай Дмитрий Горбачев приговорил оперативника угрозыска Майминского межмуниципального УМВД Николая Писклова к пяти годам общего режима за избиение двух задержанных молодых людей, один из которых – несовершеннолетний – получил разрыв селезенки. О решении, вынесенном еще 7 декабря, во вторник сообщил региональный главк СКР. Также Писклов оштрафован на 100 тысяч рублей за заведомо ложный донос.

Двое сослуживцев Писклова – Михаил Пышкин и Николай Рогов – осуждены по эпизоду избиения соответственно к трем с половиной и трем годам условно. Кроме того, всем троим запрещено три года по истечении сроков наказания работать в правоохранительных структурах.

Писклов был признан виновным по пунктам “а”, “в” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий) и части 2 статьи 306 УК (заведомо ложный донос с обвинением в тяжком преступлении). Пышкин и Рогов осуждены лишь по пункту “а” части 3 статьи 286 – причинение тяжких последствий им не вменялось.

27 апреля 2016 года Писклов, Пышкин и Рогов, занимаясь расследованием краж, задержали двух местных жителей – 17 и 21 года. Молодых людей вывезли в окрестности райцентра – села Майма – на берег Катуни; там от них потребовали взять на себя вину в преступлениях, которых те не совершали. Как утверждалось, Писклов несколько раз ударил младшего из задержанных ногой в живот, что и стало причиной разрыва селезенки у подростка. Второго потерпевшего также избили.

Дело СКР возбудил четыре месяца спустя – 24 августа 2016-го. Писклов был арестован. По информации “Новостей Горного Алтая”, в прошлом году из полиции уволили лишь двух фигурантов дела – третий на момент отправки материалов в суд 9 марта нынешнего года продолжал работать. Однако в сообщении о приговоре, также появившемся во вторник, региональное МВД сообщило, что сейчас уже уволены все трое.

Признали ли вину сами подсудимые, не уточняется.