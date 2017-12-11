Понедельник, 11 декабря 2017

СКР приостановил расследование дела о хищении 99,3 миллиона рублей при реставрации крепости XIV-XVI веков в городе Изборск Псковской области, сообщает РБК. За полтора года деле не появилось подозреваемых и обвиняемых, рассказали агентству источники в правоохранительных органах.

Приостановку расследования подтвердил Тимофей Цаголов, адвокат управляющего компании “БалтСтрой” Александра Коченова. “Это дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Мой доверитель не фигурирует в деле в качестве подозреваемого или обвиняемого – он свидетель. Насколько я понимаю, там ущерб фактически не установлен, причинно-следственные связи между чьими-либо действиями тоже не установлены. Так что месяца три назад дело приостановили”, – сказал адвокат.

В реставрационных работах всегда задействовано множество компаний – пояснил Федор Куприянов адвокат бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. – Полагаю, дело может быть приостановлено, потому что непонятно, кто за что отвечал”.

В марте 2016 года СКР возбудил дело о хищениях при реставрации Изборской крепости по часть 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупных размерах). Согласно его фабуле, из 294,4 миллиона рублей, выделенных Минкультуры, 88,5 миллионов были выплачены за работы, которые никогда не проводились, а 5,9 миллиона – за дублирующие работы.

Хищения при строительстве Изборской крепости упоминались как эпизод по “делу реставраторов”, фигурантами которого стали Пирумов, его подчиненные и ряд бизнесменов. Однако, по словам адвоката Цаголова, обвиняемым никогда не инкриминировали этот эпизод. Хищения в Изборске не упоминались ни в обвинительном заключении, ни в приговоре.

Согласно фабуле “дела реставраторов”, в 2012 году Пирумов образовал группу, участники которой заключали госконтракты с завышенной стоимостью услуг на выполнение реставрационных работ. Речь идет о деньгах, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, драмтеатра во Пскове, Иоанно-Предтеченского монастыря в столице, Музея космонавтики в Калуге, усадьбы Асеевых в Тамбове и крепости Фридриха Великого в Калининграде.

Все фигуранты дела признали вину и возместили вмененный ущерб. Разбирательство проводилось в особом порядке. 9 октября Дорогомиловского райсуда Москвы Галина Таланина назначила пятерым фигурантам “дела реставраторов” реальные сроки, уже отбытые ими в СИЗО до приговора. Пирумов получил полтора года общего режима. Директор департамента управления имуществом Минкульта Борис Мазо, глава подведомственного министерству госпредприятия “Центр реставрации” Олег Иванов, руководитель проектов фирмы “Балтстрой” Борис Сванбек и начальник Дирекции по строительству и реставрации Минкульта Борис Цагараев получили от 1 года 4 месяцев до 1 года 5 месяцев. Все пятеро были освобождены из-под стражи в зале суда. В качестве дополнительного наказания Пирумову был назначен штраф 400 тысяч рублей, Мазо и Иванову – по 200 тысяч.

Коченов, экс-директор Государственного центра современного искусства Михаил Миндлин и бизнесмен Андрей Кокушкин, получили условные сроки.

20 июля тот же Дорогомиловский райсуд дал пять лет условно со штрафом 800 тысяч рублей еще одному фигуранту дела – бизнесмену Никите Колесникову. Подсудимый также пошел на досудебное соглашение и возместил вмененный ему 15-миллионный ущерб.

28 августа Куйбышевский райсуд Петербурга приговорил по этому же делу к четырем с половиной годам условно и 800-тысячному штрафу гендиректора “Балтстроя” Дмитрия Сергеева. Бизнесмена освободили из-под стражи в зале суда. Однако сразу приговора Сергеев был задержан ФСБ. Его привезли в Москву и вновь арестовали – теперь по делу о хищении не менее 225 миллионов рублей, выделенных из бюджета для строительства дома приемов в резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве.