Воскресенье, 10 декабря 2017

Мосгорсуд приговорил эстонского бизнесмена Райво Суси к 12 годам строгого режима по делу о шпионаже, сообщает Интерфакс.

Суси признан виновным по статье 276 УК (шпионаж). Слушания проходили в закрытом режиме, на дело был наложен гриф “совершенно секретно”.

В чем именно обвиняли предпринимателя, неизвестно. Как сообщает “Настоящее время”, адвокат Суси Анатолий Толпегин рассказывал, что инкриминируемое эстонцу преступление “имело место в 2004-2007 годах”.

Эстонец был задержан 11 февраля 2016 года в транзитной зоне аэропорта “Шереметьево”. Ему предложили проехать в здание ФСБ на Лубянке, а на другой день по решению Лефортовского райсуда оптравили в СИЗО “Лефортово”, неофициально контролируемый спецслужбой.

Около недели после задержания жена Суси не знала, где он находится. Сперва у предпринимателя не было защитника, он пользовался услугами назначенного адвоката. Затем его стал представлять адвокат Анатолий Толпегин.

Бизнесмен отказывался признать вину и заявлял, что считает себя заложником в отношениях России и Эстонии. “Суси полагает, что претензии к нему не в связи с деянием, которое он совершил, а в связи с политическими и дипломатическими причинами”, – отмечал Толпегин.

Суси владеет несколькими эстонскими компаниями, занимающимися сборкой, ремонтом, обслуживанием и продажей учебных реактивных самолетов. Также ему принадлежит компания OU Musket, которая является официальным посредником в торговле военными товарами эстонского МИДа. Компания продает оружие, боеприпасы, системы управления огнем, сухопутные, воздушные и водные средства передвижения и бронезащиты.

6 апреля Мосгорсуд приговорил к 11 годам строгого режима по обвинению в шпионаже не имеющего гражданства 48-летнего жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили. Про его дело стало известно лишь прошлой весной. Сообщалось, что он был задержан сотрудниками ФСБ в Петербурге. Согласно фабуле дела, Мардалейшвили собирал и за деньги передавал Департаменту оборонной полиции Эстонии секретные сведения о частях и соединениях российского Западного военного округа. Он признал вину.