Воскресенье, 10 декабря 2017

Большинство участников российской олимпийской сборной согласились выступить под нейтральным флагом на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом заявила глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, сообщает Интерфакс.

“Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению”, – сказала Великая.

Окончательное решение по поводу участия российских спортсменов в Олимпиаде будет принято на Олимпийском собрании, которое пройдет во вторник.

По словам спортсменки, возглавляемая ею комиссия будет просить главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и исполком организации пересмотреть решение о запрете россиянам использовать на Олимпиаде национальные флаг и гимн. “В обращении к Баху и МОК о пожизненной дисквалификации наших спортсменов мы просим пересмотреть решения комиссии (МОК под руководством Денниса. – Ред.) Освальда, так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации и имеют возможность участвовать в Олимпийских играх по всем правилам регламента МОК. У спортсменов из других стран такая возможность есть”, – отметила Великая.

6 декабря МОК отказался допустить сборную России к участию в Олимпиаде из-за допинговых нарушений на зимних играх 2014 года в Сочи. Российским спортсменам разрешено выступить на играх в личном качестве – под нейтральным олимпийским флагом. Команде дано название “Олимпийские спортсмены из России”, а при награждении россиян будет звучать олимпийский гимн.

При этом принять участие в играх смогут только те россияне, которые не были ранее дисквалифицированы за допинг или уличены в нарушении антидопинговых правил. Еще одним условием допуска названо прохождение тестов, назначенных специальной комиссией МОК.

Олимпийский комитет России от участия в играх отстранен. Членство президент ОКР Александра Жукова в МОК приостановлено. Никто из функционеров Минспорта России не будет аккредитован на предстоящую Олимпиаду, а для Жукова, а также бывшего главы Минспорта, нынешнего вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замглавы Минспорта Юрия Нагорных введен пожизненный запрет на аккредитацию.

В тот же день президент Владимир Путин заявил, что власти России не будут препятствовать спортсменам, которые захотят выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом.