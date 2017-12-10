Воскресенье, 10 декабря 2017

В метро Петербурга трое неонацистов избили нескольких пассажиров с криками “Вагон для русских”. О нападении, совершенном в минувшую субботу, сообщает “Фонтанка”.

Первого нападавшего (ему 18 лет) сотрудники городского ЦПЭ задержали в тот же день. Второй подозреваемый 16 лет был задержан в воскресенье. Третьего, 21-летнего Никиту Герасимова, объявили в розыск. По данным “Фонтанки”, Герасимов сбежал в Эстонию. Задержанные помещены в изолятор временного содержания на 48 часов, им вменяют часть 2 статьи 213 УК (хулиганство организованной группой; до 7 лет).

Ранее Герасимов проходил по делу о нападении на уличных музыкантов на канале Грибоедова в мае 2016 года. Это дело не дошло до суда. В его же материалах фигурировала 23-летняя уроженка Омской области Анастасия Колокольцева, которая в июне прошлого года принимала участие в убийстве уроженца Киргизии. 22 июня 2016-го 25-летний Антон Мартынов заманил 42-летнего киргизца Назара Сарыбаева на Коломяжский проспект, место последней дуэли Александра Пушкина, где их ждала Мартынова. Молодые люди избили Сарыбаева, Мартынов восемь раз ударил его ножом. Вскоре участники убийства были арестованы.

Как утверждает Конкретно.ru, нападавшие – последователи молодежного течения Straight Edge и поклонники Дмитрия Боровинкова и Алексея Воеводина, основателей действовавшей в Петербурге с 2003 по 2006 год неонацистской Боевой террористической организации, ответственной за шесть убийств.

Как сообщается, сначала ультраправые на станции “Технологический институт” избили пассажира в вагоне поезда и вытолкнули его на платформу, выкрикивая вслед “Вагон для русских!”. Затем они напали на другого пассажира неславянской внешности в перегоне между станциями “Технологический институт” и “Балтийская”. Там двое пассажиров попытались помешать нападениям, но неонацисты ранили их металлическими нунчаками и ножом.

Одна из свидетельниц драки на “Балтийской” рассказала 78.ru, что на этой станции боевики также зашли в вагон с нунчаками и охотничьими ножами и избили одного пассажира ногами, а другому проломили голову. “Самое странное то, что тот пассажир, который пострадал больше всего, – русский”, – отметила она.

Точное число пострадавших неизвестно.

Как уточняет “Деловой Петербург”, боевики, начавшие драку, были в состоянии алкогольного опьянения. На “Балтийской” пятерых участников потасовки задержала полиция. Один из них был задержан для дачи показаний, остальных повезли в больницу. Двое из них покинули машину скорой помощи на первом перекрестке.

Фонтанка обнародовала видеозапись с камер видеонаблюдения метрополитена. На ролике видно, как погромщики заходят в метро, совершают нападения на двух станциях, а на выходе из подземки их останавливает полиция. Как утверждает издание, нацисты сказали правоохранителям, что сами стали жертвами нападения, после чего для них вызвали скорую, откуда преступники и сбежали по дороге в больницу.