Воскресенье, 10 декабря 2017

Иногда говорят – а как определить, кто такие пятая колонна? А вот визит Путина в Сирию, кстати, дает и хороший критерий, кто такие пятая колонна. Те, кто не радуются победе российской армии над ИГИЛ (только потому, что это именно российская армия) и притом являются не игиловцами и не гражданами стран НАТО, а российскими гражданами. Вот те, кто не радуется победе России над безусловным злом, а только злобно шипит или, затаив злобу, молчит, – и есть пятая колонна.

Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты

“Внимание!.. Только что поступила сводка-молния с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали решающую победу…” Жди неприятности, подумал Уинстон. И точно: вслед за кровавым описанием разгрома евразийской армии… последовало объявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается… Если ты в общественном месте или в поле зрения телекрана и позволил себе задуматься – это опасно… неположенное выражение лица (например, недоверчивое, когда объявляют о победе) – уже наказуемое преступление. На новоязе даже есть слово для него: лицепреступление.

Джордж Оруэлл. “1984″