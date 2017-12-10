Воскресенье, 10 декабря 2017

Президент Владимир Путин прилетел на авиабазу Хмеймим в Сирии и приказал начать вывод “значительной части” российских войск из страны, сообщает Интерфакс.

“За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мной принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию”, – сказал российский лидер.

Между тем глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что после выполнения приказа Путина в Сирии останется российская авиация, средства противовоздушной обороны и инжерные войска. Официально Россия не проводила в Сирии наземных операций.

На базе Хмеймим Путина встретили сирийский диктатор Башар Асад, глава Минобороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии, главком российских воздушно-космических сил генерал-полковник Сергей Суровикин. Генерал доложил президенту, что за время участия России в сирийском конфликте ВКС уничтожили более 32 тысяч боевиков-исламистов.

Во время разговора с Асадом Путин выразил надежду на мирное урегулирование в Сирии и отметил важность проведения Конгресса народов Сирии, который, как предполагается, пройдет в Сочи в январе-феврале 2018 года. В свою очередь сирийский диктатор поблагодарил российского президента за вмешательство российских войск в гражданскую войну в стране.

6 декабря Путин заявил, что Россия полностью разгромила группировку “Исламского государства” в Сирии. “Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов”, – подчеркнул российский лидер.

О возможном сокращении группировки российской армии в Сирии еще в ноябре объявил глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.