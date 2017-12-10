Воскресенье, 10 декабря 2017

Судья Печерского райсуда Киева Лариса Цокол не удовлетворила ходатайство прокуратуры о домашнем аресте лидера “Движения новых сил” Михаила Саакашвили, сообщает “Украинская правда”. Присутствующие в зале сторонники политика встретили аплодисментами и одобрительными возгласами.

Представитель прокуратуры на заседании суда заявил, что содержание Саакашвили под домашним арестом необходимо в для обеспечения безопасности политика, так как российские спецслужбы могут попытаться его убить в целях “дестабилизации обстановки” на Украине. Этот довод Саакашвили назвал “дебилизмом”.

Без санкции суда следствие может установить меру пресечения только в виде подписки о невыезде. Саакашвили был освобожден из-под стражи в зале суда.

На вопрос журналистов о ближайших планах Саакашвили с улыбкой сказал: “Я пятый день голодаю, поэтому первоочередная цель – поесть”. Политик отметил, что “не имеет президентских амбиций, а имеет целью разрушить нынешнюю олигархическую систему правления” на Украине. Выйдя к собравшимся около здания суда сторонникам, Саакашвили заявил, что нужно “в третий раз освобождать Украину”.

Утром 5 декабря сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины пришли в квартиру Саакашвили с обыском и попытались его задержать. Однако его сторонники заблокировали микроавтобус СБУ и вытащили политика из машины. Вместе с Саакашвили они прошествовали к зданию Верховной рады и начали митинг.

Между тем генпрокурор Юрий Луценко заявил, что располагает записью телефонного разговора Саакашвили и Сергея Курченко, беглого соратника экс-президента Украины Виктора Януковича. Саакашвили и Курченко якобы договорились о сотрудничестве. 4 декабря силовики арестовали руководителя Киевского областного отделения “Движения новых сил” Севериона Дангадзе. Прокуратура утверждает, что он “по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, что скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки”.

Сам Саакашвили все обвинения отвергает. “Я вообще не знаю, кто такой Курченко. Я с ним не общался, я не знаю как он выглядит и у меня нет ничего общего (с ним). Я знаю Путина, могли бы сделать мое аудио с Путиным”, – заявил политик на митинге.

6 декабря Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 15, частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 256 УК Украины. Таким образом, Саакашвили вменяют покушение на содействие участникам преступных организаций, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Вечером 8 декабря украинские силовики задержали Саакашвили и поместили его в изолятор временного содержания СБУ. “Задержание проводилось в Соломенском районе Киева, – Сотрудники полиции на территорию палаточного городка на площади Конституции не заходили”, – сообщили в Нацполиции. Подчеркивалось, что никто из посторонних граждан при задержании Саакашвили не пострадал.

Политик после задержания объявил бессрочную голодовку и призвал выйти в воскресенье на марш “За импичмент”. “Власти меня арестовали по ложным обвинениям. Таким образом они хотят запугать вас. Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию “За импичмент”. Вместе защитим Украину от коррупции и произвола. Нашей победе нет альтернативы. Держитесь! Слава Украине!”, – зачитал адвокат Руслан Чернолуцкий обращение Саакашвили. В воскресном марше приняли учатие несколько тысяч человек.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что преследование Саакашвили не связано с политикой. “Есть конкретное преступление, и мы должны обеспечить прозрачность следствия, абсолютную открытость и беспристрастность следственных органов. Прозрачный, эффективный и беспристрастный суд – то, что мы должны гарантировать как независимое государство, – сказал украинский президент. – Если кто-то обвиняется в преступлениях, незаконно пересекает границу, сбегает из-под стражи, он должен нести за это ответственность. Это никак не связано с политической деятельностью”.