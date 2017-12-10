Воскресенье, 10 декабря 2017

Хакер из Екатеринбурга Константин Козловский, арестованный по делу мошеннической группировки Lurk, признался во взломе серверов Демократической партии США по заданию ФСБ. Как сообщает The Bell со ссылкой на знакомых хакера, об этом Козловский заявил еще 15 августа в Мосгорсуде на слушаниях по продлению меры пресечения.

Как следует из протокола судебного заседания, опубликованного на ФБ-странице Козловского, на слушаниях хакер сказал, что по поручению ФСБ взламывал электронную почту Национального комитета Демпартии и электронную переписку Хиллари Клинтон, а также “очень серьезные военные предприятия США”. Кто выложил этот протокол и другие документы, издание не уточняет – сам хакер находится в столичном СИЗО-1 “Матросская Тишина”.

Козловский утверждает, что им с 16-летнего возраста руководил сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев (представлялся Ильей), арестованный по делу о госизмене, и “его компания”. По словам хакера, его стали преследовать по инициативе работников ФСБ и “Лаборатории Касперского”, проходящих по этому делу.

В письме из СИЗО от 1 ноября 2016 года хакер рассказывает, как в 2008 году сотрудники ФСБ задержали его за взлом электронной почты и под угрозой преследования вынудили сотрудничать со спецслужбой. Козловский утверждает, что по заданию спецслужбы взламывал компьютерные сети западных промышленных предприятий, государственных и военных структур, банков и бирж, спортивных организаций – Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и FIFA, электростанций, а также получал доступ к сайтам крупнейших СМИ и их аккаунтам в соцсетях. Хакер поясняет, что отказался работать с ФСБ, когда его попросили создать “Красную кнопку” – некое “техническое решение, позволяющее создать массированное разрушение инфраструктуры” в странах США и Евросоюза, но он отказался это делать, поскольку не захотел “иметь отношение к началу третьей мировой войны”.

Когда Козловский отказался создавать нужную ФСБ программу, говорится в письме, сотрудники спецслужбы сначала предупредили хакера, что для него это “ничем хорошим не закончится”, затем после повторного отказа Докучаев на время пропал, а хакер через некоторое время был задержан и этапирован в Москву.

Согласно отчетам спецслужб США, за прошлогодним взломом серверов Демпартии стояла хакерская группировка Fancy Bear, связанная с российским ГРУ, а летом 2015 года переписку демократов смогла похитить другая группа взломщиков, Cozy Bear, контролировавшаяся ФСБ.

О задержании 50 участников группировки Lurk, в том числе Козловского, ФСБ объявила 1 июня 2016 года. По версии следствия, с помощью вируса Lurk группа с 2011 года похитила из росийских финансовых учреждений около 1,7 миллиарда рублей.

Согласно фабуле дела, Козловский был одним из лидеров мошенников. Ему и другим предполагаемым участникам Lurk инкриминируют статьи 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации) и 210 (организация преступного сообщества) УК.

Старший оперативник ЦИБ ФСБ майор Докучаев (бывший хакер Forb) был арестован по делу о госизмене (статья 275 УК; от 12 до 20 лет) вместе с заместителем начальника центра полковником Сергеем Михайловым в декабре прошлого года, однако это получило огласку лишь в январе. Фигурантов дела обвиняют в передаче США сведений о российских хакерах.