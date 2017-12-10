Воскресенье, 10 декабря 2017

Судья Тимирязевского райсуда Москвы Ольга Левашова продлила до 14 февраля арест лидера “Народного ополчения России” Юрия Екишева по делу об экстремизме. Об этом сообщает РИА “Новости”.

“Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Екишева меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля”, – сказала судья.

21 ноября Екишев был освобожден из московского СИЗО-3 “Пресня” по истечении назначенных ему 1 года 5 месяцев общего режима по предыдущему делу. После этого он явился по вызову в отдел СКР на допрос по новому делу, также возбужденному по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Поводом к очередному преследованию националиста стали его юдофобские публикации, которые следователь датировал временем не позже 24 января 2016 года. . Следователь предъявил Екишеву обвинение, а затем задержал его до суда о мере пресечения. Активисту в отдел вызывали скорую.

На следующий день судья Тимирязевского райсуда Мария Аканова арестовала Екишева, проигнорировав представленные адвокатом Светланой Добровольской поручительства от депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина и экс-депутатом от этой же партии Вячеслава Тетёкина.

В деле имеется справка, подготовленная Главным управлением МВД по противодействию экстремизму. В ней утверждается, что Екишев – лидер “Народного ополчения имени Минина и Пожарского”, которое в 2015 году было объявлено террористической организацией, а также основатель движения “ПараБеллум”, якобы готовившего вооруженный захват власти в стране.

В действительности оппозиционер с 2009 года, после переезда в Москву, был членом штаба НОМП, но лидером организации являлся отставной полковник ГРУ Владимир Квачков. В 2015-м же Екишев основал и возглавил другую структуру – “Народное ополчение России”. Что же касается движения “ПараБеллум”, созданного активистом также около 2009-го, то оно уже давно фактически не функционирует.

Дело было открыто еще 30 мая нынешнего года, однако защиту активиста об этом уведомили лишь в октябре, после рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по предыдущему делу.

Екишеву 53 года, он уроженец Сыктывкара. В 1990-е годы активно участвовал в работе регионального отделения Российского монархического общественного движения в Республике Коми. Тогда же он перешел из РПЦ в Русскую православную церковь за рубежом. Екишев учредил движение “Православное единство” и ее печатный орган – газету “Зерцало”. Также он возглавлял правление межрегионального движения “Союз национального возрождения” и курировал коми отделение Движения против нелегальной иммиграции. В 2003 году выдвигался на пост главы Сысольского района Коми, но занял второе место. В середине 2000-х был помощником депутата Госдумы Дмитрия Рогозина.

Также Екишев известен как писатель. Ему принадлежат повести, пьесы, очерки, а также роман и киносценарий на русском и коми языках. Публиковался, в частности, в журнале “Континент”.

27 ноября 2006 года Сыктывкарский горсуд приговорил Екишева к полутора годам колонии-поселения по части 1 статьи 282 УК. При этом по второй инкриминированной статье кодекса – 280 (публичные призывы к экстремизму) – активист был оправдан. В нарушение норм, устанавливающих, что осужденные к колонии-поселению самостоятельно следуют к месту отбывания срока, Екишева взяли под стражу в зале суда.

Преследование Екишева инициировал глава регионального отделения “Мемориала” Игорь Сажин. При этом после вынесения приговора Сажин заявил, что решение суда недостаточно обоснованно, а лишение свободы – слишком суровое наказание.

Между тем в декабре того же года против Екишева открыли новое дело. 1 октября 2007-го тот же Сыктывкарский горсуд объявил националиста виновным по части 1 статьи 282, а также по статье 150 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления). На этот раз Екишеву вменили агитационные беседы с молодежью в кафе села Визинга, центра Сысольского района, а также распространение на митинге в Сыктывкаре листовок ДПНИ под названием “Правда о событиях в Кондопоге”. С учетом частичного сложения приговоров по двум делам суммарный срок, назначенный активисту, составил два года колонии-поселения.

В колонии-поселении политзек написал публицистическую книгу “Россия в неволе”.

28 ноября 2008 года Екишев освободился. Встречать его прибыл лично Квачков.

После освобождения активист поселился в Москве. В ноябре 2010-го стал одним из руководителей “Народного фронта освобождения России”. Редактировал ультраправый сайт “Штурмновости”.

В день президентских выборов 2012 года Екишев совместно с бывшим майором милиции Алексеем Дымовским записал обращение к общественности.

По третьему делу Екишева задержали 22 июня 2016 года и через пять дней отправили в СИЗО. Ему вновь вменили часть 1 статьи 282 УК – на этот раз за публикацию в 2014-м некоего видео “про иудеев”. Дело вел следователь СКР Денис Горбашев; в ФСБ расследование курировал оперативник Сергей Журавлей.

3 мая нынешнего года судья Дорогомиловского райсуда Москвы Юлия Рудакова приговорила Екишева к полутора годам общего режима. Прокурор запрашивал для подсудимого 2 года 4 месяца. 20 октября коллегия Мосгорсуда уменьшила Екишеву срок на месяц.