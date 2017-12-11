Понедельник, 11 декабря 2017

сообщают сообщают в ОР. Закрыт доступ к ресурсам openrussia.org, or.team, сайту “Открытого университета” (openuni.io), а также сайту основателя движения Михаила Ходорковского (khodorkovsky.ru).

Сайты внесены в реестр запрещенных ресурсов с по решению Генпрокуратуры от 11 декабря на основании статьи 15.3 закона “Об информации”, говорится в записи в реестре. Никаких уведомлений о блокировке администраторы сайтов не получали. “Там (в статье 15.3. – Ред.) написано, что Генпрокуратура может требовать без суда заблокировать сайты, призывающие к экстремизму или массовым беспорядкам. С 25 ноября этого года туда добавился пункт о сайте “нежелательных организаций”. Так как прокуратуре не привыкать противоречить самой себе и путать нас с “нежелательной” лондонской, это может быть оно. Нам, конечно же, никто ничего не объяснял”, – отмечают в “Открытой России”.

В апреле Генпрокуратура признала “нежелательными” в России зарегистрированные в Великобритании организации Otkrytaya Rossia, Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение “Открытая Россия”), а также Institute of Modern Russia из США. В российском движении подчеркивают, что все эти неправительственные организации не имеют к нему отношения.

“Однако правоохранительные органы неоднократно приходят на мероприятия “Открытой России”, обосновывая свои действия тем, что “в полицию поступило сообщение о проведении несогласованного мероприятия с участием членов организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России”. Последний раз это произошло 9 декабря. Кроме того, на участников движения заводят дела за участие в “нежелательной организации”, – говорится в сообщении движения.

Закон о внесудебной блокировке сайтов, названный по имени его инициатора депутата Андрея Лугового, был принят в 2013 году. Первоначально его действие распространялось на ресурсы с информацией, “содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка”.

25 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки о расширении действия закона на сайты “нежелательных” организаций. Кроме того, в последний момент были внесены положения, позволяющие блокировать сайты СМИ, признанных “иностранными агентами”. 25 ноября документ подписал Владимир Путин и закон вступил в силу.

В сентябре поправки в закон “Об информации” внесли в Госдуму единорос Юрий Швыткин, эсер Олег Николаев и коммунист Александр Ющенко. В настоящее время в России “нежелательной” признана деятельность 11 иностранных и международных НКО.

В 2014 году накануне аннексии Крыма по “закону Лугового” был заблокированы сайты нашего издания, а также “Ежедневного журнала” и Каспаров.Ру. О причинах блокировки “Граням сообщили только в суде. Утверждалось, что доступ к ресурсу ограничен, так как “совокупность контента” сайта якобы побуждает читателя к участию в “акциях, проводимых с нарушением общественного порядка”. Впоследствии Роскомнадзор неоднократно блокировал ресурсы по “закону Лугового”.

Прежде чем для российских пользователей было создано “неблокируемое” зеркало https://grani-ru-org.appspot.com/, РКН внес в реестр запрещенной информации более 700 зеркал нашего сайта.

15 сентября ЕСПЧ коммуницировал жалобу “Граней” на блокировку сайта, объединив ее с жалобами представителей других ресурсов. Все заявители жалуются на нарушение статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнений). До 15 января 2018 года российские власти должно ответить на вопросы суда. В частности, Москва должна пояснить, достаточно ли точны законы, на основании которых производятся блокировки; позволяют ли они заблокировать сайт целиком при наличии на нем некоторого запрещенного контента; существует ли опасность произвольного применения этих законов, обязаны ли Роскомнадзор, прокуратура и суды учитывать при блокировках интересы разных сторон и побочный эффект в виде блокировки легального контента.