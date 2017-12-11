Понедельник, 11 декабря 2017

В Нью-Йорке вблизи автобусного вокзала на Манхэттене произошел взрыв. Подозреваемый, получивший ранения, задержан, сообщает департамент полиции города.

Всего при взрыве, который произошел около 7:20 (15:200 мск), пострадали четыре человека. Их жизни ничего не угрожает, сообщили в полиции.

Как сообщает CNN, на подозреваемом был самодельный “пояс шахида”. Однако взрывное устройство не сработало “должным образом”. Террорист остался в живых, легкие ранения получили находившиеся вблизи него люди.

На месте происшествия работают пожарные и полицейские. Из пересадочного узла и торгового центра, в который входит автовокзал, были эвакуированы пассажиры и посетители.

Поезда метро и пригородной линии проезжали станцию, в районе которой произошел взрыв, без остановок. Ближайшие кварталы перекрыты, полиция просила автомобилистов выбирать маршруты объезда. Спустя три часа оцепление было снято.

Взрыв на автобусном вокзале был несостоявшимся терактом, заявил в понедельник мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. “Взрыв в Нью-Йорке был попыткой террористической атаки”, – сказал он на пресс-конференции. В то же время мэр отметил, что никаких других угроз нет, Нью-Йорк в безопасности.

Позже в полиции сообщили, что подрыв самодельного устройства осуществил 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Юлла, симпатизирующий “Исламскому государству”. Последние семь лет он проживал в Бруклине.

31 октября в Нижнем Манхэттене уроженец Узбекитана Саипов проехал на арендованном пикапе семь кварталов по тротуару и велосипедной дорожке, сбивая прохожих и велосипедистов. Затем террорист врезался в школьный автобус и еще одну машину, после чего вышел из пикапа с оружием в руках, крича “Аллаху акбар!”. Подоспевший полицейский открыл огонь, ранив нападавшего в живот.

Шестеро пострадавших погибли на месте, еще двое умерли в больнице. 12 человек выжили, но получили серьезные травмы. В числе погибших один бельгиец и пятеро аргентинцев. В пикапе террориста была обнаружена записка о том, что он действовал во имя “Исламского государства”.

Саипова под охраной доставили в больницу и прооперировали. Как сообщалось, в своей больничной палате он попросил вывесить флаг ИГ. На следующий день Саипова в инвалидном кресле привезли в федеральный суд в Манхэттене. Там террорист был арестован. Обвиняемый отказался от права не свидетельствовать против самого себя и заявил, что был вдохновлен идеями ИГ и хотел убить в Нью-Йорке как можно больше людей.

Саипову 29 лет. В США он прибыл в 2010 году, жил в городе Тампа во Флориде. Женат, отец двух малолетних детей.