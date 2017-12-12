Вторник, 12 декабря 2017

Авария, которая привела к потере спутника после запуска с космодрома “Восточный” 28 ноября, стала следствием ошибки в алгоритме разгонного блока “Фрегат”, которую невозможно выявить существующими методиками. Об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров, сообщает Интерфакс.

“Специалисты пришли к выводу, что к нештатной ситуации привело непрогнозирующееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя, – сказал Комаров. – К сожалению, мы столкнулись с проблемой, которая была связана не с качеством, не с дисциплиной на производстве, а с особенностью составления программного обеспечения, которое впервые тестировалось около 20 лет назад. Это был первый пуск с данного космодрома в этом сочетании “Союз-Фрегат”. Надо сказать, что если бы этот пуск происходил в другое время года и были бы несколько другие поля падения, то у нас возможно аварии и не было бы”.

“Алгоритм работы системы управления привел к некорректному определению ориентации разгонного блока после отделения от ракеты-носителя при выставленных начальных азимутах ракеты-носителя и разгонного блока на стартовом комплексе космодрома, – заявил замглавы “Роскосмоса” Александр Иванов. – Существующие математические методы моделирования выведения космических аппаратов не могли выявить подобную ошибку”.

Проблема характерна только для космодрома “Восточный”, при запуске с других площадок она не проявляется. “Это стечение орбиты, азимута старта, районов падения и погодных условий. “Лечится” это программными методами. Это не металл, не двигатели, не перепайка, это разработка программ, отладка и новыми методами проверка”, – отметил Иванов.

Между тем претензий к техническому состоянию ракеты-носителя, разгонного блока, а также космодрома не выявлено, подчеркнул замглавы “Роскосмоса”. Комиссия установила, что все работы, проведенные на стартовом комплексе, связанные с подготовкой к пуску ракеты-носителя, не могли привести к подобному результату.

28 ноября после запуска с космодрома “Восточный” ракета “Союз-2.1б” вывела на промежуточную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли “Метеор-М”. Однако затем спутник вместе с разгонным блоком “Фрегат” вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан. Кроме “Метеора” были потеряны еще 18 космических аппаратов малой нагрузки.

Этот запуск стал вторым в истории “Восточного”. В апреле прошлого года с космодрома со второй попытки была успешно запущена предыдущая модель ракеты, “Союз-2.1а”.