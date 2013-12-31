Понедельник, 11 декабря 2017

В последнее время я вернулся к просмотру фильмов, но так как свежих голливудских шедевров-ляпов на всех не хватает, мне пришлось вытаскивать названия из рейтинг листов. В последствии я попал на несколько «бразильских» фильмов, которые затрагивают некоторые глобально банальные темы, а именно: жизнь бедных людей, отношение государства к людям, коррупция, наркотики…

И тут начали появляться образы и сравнения, трущобы в Рио, Мумбаи, вспомнился фильм «Миллионер из трущоб», красивая и одновременно жестокая история. Коррупция и продажные полицейские, тут все гораздо веселее. Почему-то захотелось пробежаться по земному шару, и сравнить а как у них и как у нас, в чем сходство, в чем национальные различия. Забавно, но смотря подобные фильмы, особенно если это Бразилия, индия, то продажные полицейские — это уже клише. А что в остальном? Разделение жизни — на верха и низы. Это наводит меня на мысли, и мне кажется, что название этому — «Синдромом государственной лотереи». Почему?

Город Бога

Когда мы начинаем смотреть на жизнь не сверху, нам открывается «славная» картина. А именно то, что каждый по сути выживает как может. Люди, которые поставлены в сложные условия, а фактически сосланы в гетто, обречены на поиск любых способов выжить. В бразильской реальности 70-х — это выливается в борьбу банд, наркотики, оружие. По сути кровавую резню, где чтобы выжить, ты должен стрелять — первым. Где дети убивают детей, потому что оружие это сила, и прав тот у кого эта сила. Место, где справедливости нет, и даже самый честный и порядочный человек, вынужден занять чью-то сторону. Полицейские, которые получив долю, отпускают на волю убийц, и им по сути все равно, что умирают невинные. Все кто в гетто, по сути не являются людьми. И это реальное положение дел.

Элитный отряд 2

Странно, но я попал на вторую часть этого фильма. Полезно посмотреть любителям суровых жизненных реалий. Есть обычные люди, есть верха и представители верхов — полиция. Казалось бы все должно быть правильно, хорошие парни — гоняют плохих парней, политики заботятся чтобы интересы людей соблюдались, а что на практике? Бандитские группы, работают только на свои интересы, при этом цинично устраняют все препятствия на своем пути. Тут ты не можешь быть вне системы. Даже если ты стараешься продвинуть законность и справедливость, тебя помещают в клетку, где ты можешь это делать, но абсолютно не решишь ничего в балансе сил. Единственное решение, это поставить вопрос ребром, и суметь довести дело до конца. Но это лишь поможет убрать людей, но не поменять систему. Грустная правда жизни.

Наша реальность

А теперь посмотрим на нашу реальность. «Доброе» руководство — присутствует. Продажные полицейские? — безусловно. Прав тот, у кого пушка — да, и лучше сразу прав, чтобы тот у кого ее нету, не стал трупом или инвалидом. Те кто живет в городах, работает как средний белый человек, и не шастает где не надо в ночные часы — имеет шанс не видеть всего этого. В реальности, же все гораздо хуже, достаточно почитать милицейские сводки.

Мы смотрим все эти фильмы про бразильскую реальность, иногда ловя нотки «романтики» жизни молодежи, которая хоть и выживает, но в то же время радуется простым вещам и радостям, пытается стать лучше, вырваться из этого порочного круга. Некоторых конечно затягивает гангстерская жизнь, и они уже не могут без этого. Но в нашей же реальности, я совсем не вижу, даже этого… Только ограбил, водка, наркота, отходняк и опять, пока не дотягиваешь до такой стадии, когда убить человека — ничего не стоит, при надобности. никто не хочет «вырваться», все хотят лишь наживы и быстрых денег ,чтобы утолить плотское.

Вся наша жизнь — это как лотерейный билет Гослото, который дает шанс выиграть миллион и вырваться в лучший мир, иметь возможность закрыть плотнее окна в мир зла. Но с течением жизни мы понимаем, что все эти наши билеты — без выигрышные, а сама лотерея — это фикция, обман. В то же время с экранов телевизоров, с бигбордов звучат красивые речи и декларируется лучшая жизнь, для всех нас… А по сути, вся наша жизнь — это Город Бога — где решает грубая сила, пушка и иногда твое везение…