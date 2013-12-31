Суббота, 9 декабря 2017

Украинские силовики задержали лидера “Движения новых сил” Михаила Саакашвили, сообщает “Украинская правда”. В пятницу вечером политика поместили в изолятор временного содержания СБУ.

“Задержание проводилось в Соломенском районе Киева, – сообщили в Нацполиции. – Сотрудники полиции на территорию палаточного городка на площади Конституции не заходили”. Подчеркивается, что никто из посторонних граждан при задержании Саакашвили не пострадал.

Политик после задержания объявил бессрочную голодовку и призвал выйти в воскресенье на марш “За импичмент”. “Власти меня арестовали по ложным обвинениям. Таким образом они хотят запугать вас. Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию “За импичмент”. Вместе защитим Украину от коррупции и произвола. Нашей победе нет альтернативы. Держитесь! Слава Украине!”, – зачитал адвокат Руслан Чернолуцкий обращение Саакашвили. У здания ИВС собралось около 150 сторонников Саакашвили. Силовики усилили охрану ИВС.

Прокуратура будет просить суд поместить Саакашвили под домашний арест с ношением электронного браслета, сообщила Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко. Суд должен избрать меру пресечения в течение 72 часов.

“Правоохранители не будут осуществлять никаких штурмов и любых силовых действий в отношении палаточного городка у Верховной рады, – заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк. – Наши подразделения будут действовать исключительно в рамках законов и Конституции Украины, максимально избегая обострений и противостояний. Это четкая базовая позиция главы МВД Арсена Авакова. Право на мирный протест является святым конституционным правом украинских граждан и мы будем его неуклонно защищать”.

При этом Шкиряк назвал “Движение новых сил” Саакашвили “пророссийской деструктивной сектой”. Он также призвал активистов “воздержаться от провокаций”.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что преследование Саакашвили не связано с политикой. “Есть конкретное преступление, и мы должны обеспечить прозрачность следствия, абсолютную открытость и беспристрастность следственных органов. Прозрачный, эффективный и беспристрастный суд – то, что мы должны гарантировать как независимое государство, – сказал украинский президент. – Если кто-то обвиняется в преступлениях, незаконно пересекает границу, сбегает из-под стражи, он должен нести за это ответственность. Это никак не связано с политической деятельностью. Закон нарушать нельзя! Если кто-то финансируется страной-агрессором или ее спецслужбами, олигархами для того, чтобы подрывать социальное спокойствие и стабильность в государстве, – за это должна быть уголовная ответственность”.

Во вторник утром сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины пришли в квартиру Саакашвили с обыском и попытались его задержать. Однако его сторонники заблокировали микроавтобус СБУ и вытащили политика из машины. Вместе с Саакашвили они прошествовали к зданию Верховной рады и начали митингмитинг.

Между тем Луценко заявил, что располагает записью телефонного разговора Саакашвили и Сергея Курченко, беглого соратника экс-президента Украины Виктора Януковича. Саакашвили и Курченко якобы договорились о сотрудничестве. В понедельник силовики арестовали руководителя Киевского областного отделения “Движения новых сил” Севериона Дангадзе. Прокуратура утверждает, что он “по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо в Курченко, что скрывается от правоохранительных органов в Москве, с предложением финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов преступной группировки”.

Сам Саакашвили все обвинения отвергает. “Я вообще не знаю, кто такой Курченко. Я с ним не общался, я не знаю как он выглядит и у меня нет ничего общего (с ним). Я знаю Путина, могли бы сделать мое аудио с Путиным”, – заявил политик на митинге.

В среду Генпрокуратура Украины объявила Саакашвили в розыск. “Объявлен розыск Саакашвили, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 15, частью 2 статьи 28, частью 2 статьи 256 УК Украины. Проведение розыска поручено оперативным подразделениям Национальной полиции и СБУ”, – сообщила Сарган. Таким образом, Саакашвили вменяют покушение на содействие участникам преступных организаций, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Около 6 утра в среду силовики предприняли попытку штурма палаточного городка сторонников Саакашвили в Мариинском парке в центре Киева. Несколько десятков правоохранителей зашли на территорию лагеря и попытались найти там политика. Произошли столкновения между полицейскими и участниками акции, силовики применили слезоточивый газ. Пострадали более десяти человек с обеих сторон. В полиции объяснили столкновения “мероприятиями по розыску и задержанию Саакашвили”.