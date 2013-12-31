Суббота, 9 декабря 2017

У председателя Ялтинского регионального меджлиса Асана Чапуха, отправленного в СИЗО-1 в Симферополе по сфабрикованному делу о вымогательстве и 6 декабря начавшего голодовку, в тот же день случился микроинсульт. Об этом в четверг написал на своей ФБ-странице адвокат политзека Айдер Азаматов.

“Он практически не управляет левой половиной тела, на встречу со мной его вывел сокамерник”, – рассказал юрист “Крым.Реалиям”.

Фсиновцы, рассказал 64-летний Чапух адвокату, проигнорировали его просьбу о медицинской помощи, заявив, что он должен подать письменное заявление в санчасть изолятора.

В связи с микроинсультом политзек снял голодовку.

В пятницу Азаматов побывал на приеме у замначальника СИЗО (в публикации “Крым.Реалий” не уточняется, у кого именно – Юрия Балденкова или Олега Гулько) и потребовал срочно госпитализировать политзека в санчасть. Адвоката заверили, что примут меры, и сообщили, что Чапуху переданы лекарства, накануне принесенные родственниками.

Однако позже в тот же день юриста сообщил, что так и не смог связаться с санчастью. Тогда он позвонил прокурору по надзору за местами лишения свободы, и чиновник предложил адвокату оформить жалобу.

В субботу блогер, выступающий в Фейсбуке под псевдонимом Ак Кая (кр.-тат. Белая Скала), передал, что Чапух по-прежнему остается в общей камере СИЗО и медицинской помощи ему не оказывается.

Между тем, добавил блогер, другой фигурант дела – Бекир Дегерменджи – переведен в санчасть. В среду во время рассмотрения апелляционной жалобы на арест Дегерменджи активисту, страдающему астмой, стало плохо. После приезда медиков остаток заседания он провел под их присмотром в кислородной маске.

Голодовку Чапух объявил после отказа в освобождении из СИЗО. “Со дня задержания я ни разу не мылся, условия содержания очень плохие: стены сырые, везде грибок, у меня постоянно скачет давление”, – рассказывал активист на апелляции. Тем не менее судья верховного суда аннексированного Крыма Нана Петюшева подтвердила решение первой инстанции, вынесенное судьей подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Виктором Можелянским.

Помимо Чапуха, жителя Симеиза в черте Ялты, и Дегерменджи, который до ареста жил в селе Грушевка в черте Судака, в деле еще два фигуранта. Это земляк Дегерменджи – председатель меджлиса Грушевки Кязим Аметов и Руслан Трубач из села Ближнее в черте Феодосии. Дегерменджи – отец Мустафы Дегерменджи, фигуранта “дела 26 февраля”. Трубач – свояк Сулеймана Кадырова, обвиняемого в сепаратизме.

Всем четверым фигурантам вменены пункты “а”, “г” части 2 статьи 163 российского УК (вымогательство денег в крупном размере, совершенное организованной группой). Политзекам, каждому из которых уже больше 50 лет, грозит до семи лет колонии.

Следствие ведет полиция. Согласно фабуле дела, обвиняемые вымогали у гражданина Турции Юсуфа Айтана 7 тысяч долларов. В действительности Айтан, втершись в доверие к внучке 83-летней жительницы села Новокленовка (Учкоз) Белогорского района Веджие Кашка, ветерана крымскотатарского национального движения, украл эти 7 тысяч долларов из семьи.

Турок пообещал вернуть деньги Кашка. Встречу назначили на утро 23 ноября в симферопольском кафе “Медоборы”. Кашка прибыла туда в сопровождении Чапуха, Аметова и Дегерменджи. Во время встречи в кафе ворвались силовики из ФСБ и полиции и задержали всех четверых. Мужчин повалили на пол лицом вниз.

Кашка при задержании стало плохо. Ей вызвали скорую, однако активистка умерла в машине, не доехав до больницы.

Между тем у задержанных мужчин прошли обыски. Кроме того, в разных местах были задержаны Трубач с женой, симферопольский активист Куртсеит Абдуллаев и его брат Эльдар Абдуллаев, а также Юрий Баранов – житель села Южное под Феодосией, муж активистки Эльмиры Газиевой.

Жену Трубача, Баранова и братьев Абдуллаевых позже отпустили. Между тем остальных четверых задержанных на другой день арестовали до 15 января 2018 года.