Суббота, 9 декабря 2017

Международный союз биатлонистов (IBU) урезал права Союза биатлонистов России, понизив его статус с постоянного члена до временного. Об этом сообщается на сайте IBU.

Возвращение СБР статуса постоянного члена, говорится в публикации, возможно не раньше, чем закончится сезон соревнований 2017-2018 годов, и лишь при трех условиях. Первое из них – отмена Международным олимпийским комитетом решения о дисквалификации Олимпийского комитета России. Второе – отсутствие засвидетельствованных нарушений антидопинговых правил со стороны российских биатлонистов за 2017 год. Третье – деятельное сотрудничество СБР с антидопинговыми комиссиями, проводящими расследование нарушений.

Если эти условия не будут исполнены, СБР и далее останется в статусе временного члена IBU, отмечается в сообщении.

Кроме того, международная организация оставляет за собой право вводить новые санкции как против СБР, так и против отдельных российских спортсменов, если в ходе антидопинговых расследований обнаружатся достаточные основания для этого.

Также IBU решил воссоздать ранее действовавшую антидопинговую комиссию, а параллельно провести исследование силами сторонних экспертов.

Принятые меры организация объясняет решением МОК об отстранении ОКР от подготовки зимней Олимпиады в Пхёнчхане, а российской сборной – от участия в играх. IBU заявляет, что всецело поддерживает такое решение.

На сайте СБР по состоянию на 20:40 воскресенья сообщение международного союза не комментировалось.

Ранее IBU дисквалифицировал за употребление допинга трех российских спортсменов. Кроме того, значительное число биатлонистов из России остается под подозрением.

Недавно бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, живущий в эмиграции в США, заявил, что к реализации государственной допинговой программы Москвы причастен президент СБР Александр Кравцов, возглавлявший сборную России на Олимпиаде в Сочи. В частности, рассказал эмигрант, личный водитель Кравцова неоднократно возил оперативников ФСБ в лабораторию Родченкова для подмены проб спортсменов. С самим Кравцовым, добавил Родченков, он в разное время обсуждал реализацию тех или иных аспектов допинговой программы.