Воскресенье, 10 декабря 2017

Минпромторг предложил правительству удвоить утилизационный сбор на автомобили с 2018 года, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники на автомобильном рынке. Сбор для легковых машин могут поднять на 87-125 процентов в зависимости от объема двигателя.

Как ожидается, увеличение сбора одновременно с ожидаемым повышением акцизов на импорт машин приведет к повышению цен на испортные автомобили на 10-17 процентов. Подорожание затронет как чистых импортеров, так и иностранные концерны, построившие в России свои заводы и ввозящие из-за границы часть моделей автомобилей. Отечественным автозаводам сбор неофициально компенсируется выплатой промышленных субсидий.

В Минпромторге заявили, что проект постановления об увеличении утилизационного сбора действительно внесен в правительство, но документ предполагает увеличение сбора в среднем только на 15-17,5 процентов. Для грузовых машин сбор поднимется на 15-40 процентов, утверждают в ведомстве.

По словам источника газеты в одном из автоконцернов, повышение сбора не обосновано, поскольку затраты на утилизацию “совершенно точно не выросли” вдвое и более. Опрошенные изданием участники рынка выражают недовольство индексацией сбора.

Утилизационный сбор на автомобили был введен в России в 2012 году. Эта мера считалась компенсацией за снижение импортных пошлин после вступление страны в ВТО. Сперва сбор платили только импортеры автомобилей, но с 2014 года он стал распространяться и на российские автозаводы.

В ноябре Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, “Деловая Россия” и “Опора России в совместном письме пожаловались президенту Владимиру Путину на потери от новых сборов, введенных правительством. Предприниматели считают новые платежи нарушением моратория на изменение фискальной нагрузки, который глава государства ввел на период до 2018 года.