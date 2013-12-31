Суббота, 9 декабря 2017

После премьеры балета “Нуреев”, состоявшейся в Большом театре в субботу, соавторы спектакля – хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий – вышли на сцену в футболках с портретом Кирилла Серебренникова и подписью “Свободу режиссеру”. Об этом сообщил в своем Инстаграме журналист Михаил Зыгарь.

В числе зрителей спектакля, добавил журналист, были пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, гендиректор “Ростеха”, давний знакомый Путина Сергей Чемезов и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

В среду сообщалось, что следователь СКР, который фабрикует против помещенного под домашний арест Серебренникова дело о мошенничестве, не разрешил режиссеру посещать репетиции “Нуреева”.

Первоначально премьерные показы балета намечались на 11-14 июля. Однако 8 июля, еще до отправки Серебренникова под домашний арест, директор Большого Владимир Урин объявил об отмене спектаклей. Он утверждал, будто для подготовки балета требуется дополнительное время. Спектакли, заявлял Урин, переносятся даже не на следующий сезон, а на сезон 2018-2019 годов, поскольку план на ближайший сезон будто бы уже полностью составлен.

Несколькими днями позже, однако, Урин дал специальную пресс-конференцию, на которой объявил, что премьера “Нуреева” состоится уже в следующем сезоне – 4-5 мая 2018 года. Серебренникова на пресс-конференции не было.

Наконец, два с половиной месяца спустя, в конце сентября, Урин объявил, что премьера перенесена на еще более ранний срок – 9-10 декабря.

В июле СМИ передавали, что показы “Нуреева” отменили по личному указанию главы Минкульта Владимира Мединского. Сообщалось, что чиновник назвал постановку Серебренникова “шабашем извращенцев”, заявив, будто она пропагандирует “нетрадиционные сексуальные отношения”.

Между тем главред “Эха Москвы” Алексей Венедиктов несколько позже сообщил, что премьера “Нуреева” была сорвана после звонка Мединскому епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), известного как духовник Путина. Сам епископ на это заявил: “Алексей Алексеевич Венедиктов врет”.

Однако позже, в ноябре, появилась информация, что именно Тихон инициировал уголовное преследование Серебренникова.