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Елена Санникова

31.12.2013

За теракты сажают невиновных

Фигурантов дела о взрыве жилого дома в Волгодонске в 1999 году Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева судят за участие в нападении на российские войска в Чечне возле станицы Червленная, совершенном в том же году. Как сообщает “Коммерсант”, новое дело слушается в Верховном суде Чечни.

По делу о взрыве многоэтажки в Волгодонске оба обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению в 2004 году.

О передаче в суд дела против Крымшамхалова и Деккушева, не называя их имен, СКР сообщил еще в сентябре. Им инкриминируют часть 2 статьи 209 (участие в банде; от 8 до 15 лет колонии) и статью 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих; от 12 лет до смертной казни).

По версии следствия, Крымшамхалов и Деккушев в 1999 году вступили в вооруженное формирование “Карачаевский джамаат”, в составе которого участвовали в бою под Червленной. По сведениям “Коммерсанта”, показания против них дали ранее осужденные по делу “Карачаевского джамаата”.

4 октября 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чечни колонна 255-й мотострелково-пулеметной бригады из Волгограда попала в засаду, устроенную боевиками чеченских формирований под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. В результате 15 российских военнослужащих были убиты, еще 28 получили ранения.

По делу об участии в этом бою были осуждены уже около двух десятков человек. Они получили длительные реальные сроки. Последний известный приговор по этому делу в конце марта вынес Шелковской райсуд Чечни. Шамиль Казбулатов и Тенали Канаев были осуждены к 15 и 8 с половиной годам строгого режима.

16 сентября 1999 года в результате взрыва жилого дома в Волгодонске Ростовской Области погибли 19 человек, еще более 200 были ранены, в том числе 89 – тяжело. По официальной версии, уроженцы Карачаево-Черкесии Крымшамхалов, Деккушев и Тимур Батчаев, приехав в Волгодонск на грузовике, груженном картофелем, под которым была спрятана взрывчатка, купили на автостоянке грузового транспорта грузовик у азербайджанца Аббаскули Искендерова, который не был осведомлен о планах террористов. Этот автомобиль, утверждало следствие, и был начинен взрывчаткой и взорван 16 сентября.

Между тем еще 13 сентября председатель Госдумы Геннадий Селезнев на заседании Совета Госдумы заявил: “По сообщению из Ростова-на-Дону, сегодня ночью взорван жилой дом в Волгодонске”. Это породило версию о том, что взрыв в Волгодонске, как и предшествовавшие взрывы домов в Москве, был провокацией российских спецслужб, устроенной, чтобы создать повод для начала второй чеченской войны.

После теракта трое карачаевцев бежали в Грузию. В 2002 году Крымшамхалов и Деккушев были экстрадированы оттуда в Россию, Батчаева при попытке задержания убили местные силовики.

По версии российских властей, Крымшамхалов и Деккушев также причастны к взрывам жилых домов в Москве в сентябре 1999 года. Как утверждалось, Крымшамхалов привез в столицу взрывчатку для терактов, а Деккушев был одним из организаторов взрыва многоэтажки на улице Гурьянова 8 сентября 1999-го.