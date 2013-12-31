Суббота, 9 декабря 2017

В московском кинотеатре “Октябрь” боевики SERB и “Союза десантников” сорвали показ фильма “Полет пули”, демонстрируемого в рамках фестиваля “Артдокфест”. Видеозапись инцидента опубликовала в своем твиттере бывшая участница Pussy Riot Мария Алехина. Фильм русского режиссера Беаты Бубенец посвящен войне на Восточной Украине.

“Прекращайте показ фильма! Фильма не будет такого, где убивают русских!” – кричал лидер SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич), забравшись на возвышение перед экраном.

Несколько полицейских, находившихся в зале, вывели боевиков. Как передает РБК, Тарасевича и еще двух боевиков задержали. Всего же, по информации Би-Би-Си, в зал явились около 50 черносотенцев. Об участии “Союза десантников” написала “Новая газета”.

В Октябре сейчас кино с двух сторон. Показ "Полёта пули" pic.twitter.com/UvI7z8reHD

— Мария Алехина (@all_mary) 10 декабря 2017 г.

Однако, передает “Медиазона”, демонстрация фильма оказалась сорвана, поскольку черносотенцы, войдя в зал, разбрызгали там некую зловонную жидкость (по информации Би-Би-Си – облили экран мочой). В этой связи президент “Артдокфеста” Виталий Манский отменил сеанс, объявив эвакуацию зрителей из зала.

Часть боевиков была одета в камуфляж. У черносотенцев были флаги “Новороссии”. От некоторых из визитеров ощутимо пахло спиртным.

На предыдущий показ “Полета пули”, прошедший в субботу, явились некие сторонники боевиков ДНР и ЛНР и пригрозили организаторам “серьезными проблемами” во время следующей демонстрации фильма. Они пообещали, что на очередной сеанс “человек 500 подойдут”.

В среду в рамках “Артдокфеста” “Полет пули” был показан в Екатеринбурге, а в четверг – в Петербурге. Ни о каких инцидентах в этих городах не сообщалось.

7 декабря с показа во внеконкурсной программе фестиваля был снят фильм о Мустафе Джемилеве, национальном лидере крымских татар. Как отмечал Манский, организаторам не представили никаких документов в обоснование такого решения. От кого именно поступило указание снять фильм с показа, президент фестиваля не уточнял.

Позже на сайте “Артдокфеста” появилось заявление о том, что фильм “Мустафа” украинского режиссера Эрнеса Сарыхалилова сняла с показа администрация кинотеатра “Октябрь” после звонка неизвестных лиц. В пятницу в дирекцию фестиваля “Артдокфест” пришел официальный запрос из столичного ЦПЭ. Ссылаясь на закон об оперативно-разыскной деятельности, силовики потребовали предоставить видеозапись фильма.

21 ноября вице-спикер Госдумы, член высшего совета “Единой России” Петр Толстой подал доносы на “Артдокфест” генпрокурору Юрию Чайке и главе Минкульта Владимиру Мединскому. Поводом послужило присутствие во внеконкурсной программе фестиваля ленты украинского режиссера Евгения Титаренко “Война ради мира” (2015), который также посвящен войне на Восточной Украине.

Как пояснил Толстой, в 2014-2015 годах Титаренко сам был участником АТО. Исходя из этого единорос не исключил, что демонстрация картины может подпадать под статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), 280 (публичные призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение национальной ненависти либо вражды).