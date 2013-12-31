Воскресенье, 10 декабря 2017

Четыре крупнейших оппозиционных партии Венесуэлы отстранят от участия в президентских выборах 2018 года. Об этом в воскресенье заявил президент страны Николас Мадуро, сообщает Latin American Herald Tribune.

По словам Мадуро, такое решение вызвано призывами оппозиции к бойкоту муниципальных выборов, прошедших в Венесуэле в воскресенье. “Любая партия, которая не участвовала сегодня и призывала к бойкоту, не сможет участвовать снова, – цитирует президента издание. – Они исчезнут с политической карты”.

Лидер Венесуэлы заявил, что тем, кто не пришел на избирательные участки, “нет оправдания”. Он обвинил лидеров оппозиции в том, что они хотят “оружия” и “войны”.

В воскресенье в Венесуэле проходили выборы глав муниципалитетов и губернатора штата Сулия. Явка на выборах составила около 20 процентов: оппозиция призвала бойкотировать голосование. По официальным данным, в результате выборов представители правящей Единой социалистической партии Венесуэлы победили более чем в 300 из 335 муниципалитетов, а также в Сулии. Ставленники Мадуро возглавят 23 из 24 столиц венесуэльских штатов.

В Венесуэле с конца 2015 года продолжается политический кризис. По итогам прошедших в декабре 2015-го выборов квалифицированное большинство в парламенте получила оппозиция, которая резко критикует экономическую политику Мадуро.

В январе 2016 года Мадуро подписал указ о введении в стране чрезвычайного экономического положения. Документ дает государству права вмешиваться в деятельность компаний и регламентировать валютные операции. В июле прошлого года Мадуро издал указ, обязавший армию координировать производство и распределение продуктов питания и медикаментов.

В мае Мадуро объявил о созыве Учредительного собрания

31 июля США ввели санкции против Мадуро. 12 августа санкции были расширены. Под них подпали венесуэльские чиновники, в том числе брат бывшего лидера страны Уго Чавеса Адан.

12 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает разрешения кризиса в Венесуэле военным путем. “Люди страдают, и они умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, в том числе возможен военный вариант, если это необходимо”, – сказал Трамп. При этом он отказался уточнить, означает ли такой вариант отправку в Венесуэлу американских военных. 25 августа Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы из-за установления диктатуры в стране.