Суббота, 9 декабря 2017

Организаторы фестиваля “Артдокфест” отменили показ фильма украинского режиссера Евгения Титаренко “Война ради мира” о войне с Россией и пророссийскими боевиками в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Как пишет “Медиазона”, первоначально ленту предполагалось показать в столичном кинотеатре “Октябрь” в первый день “Артдокфеста” – 6 декабря. Однако затем организаторы перенесли ее демонстрацию на 11-е число, включив фильм в программу “Последние два дня свободы”, которая должна пройти в Чешском центре при посольстве восточноевропейской страны.

Теперь же дирекция фестиваля заявила: “Вокруг показа этой картины в Москве некоторыми группами людей и СМИ была создана нездоровая ситуация, стали возникать различного рода обвинения и угрозы. Организаторы показа посчитали, что накаленная атмосфера вокруг демонстрации фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории посольства Чешской Республики”.

Решение изъять фильм из программы в заявлении объясняется “исключительно заботой о комфорте и безопасности гостей”. “Времени и ресурсов подготовиться достаточным образом к этим событиям (провокациям. – Ред.) не было возможности”, – отметила дирекция.

“Заверяем, что в данном решении категорически отсутствует политическая мотивация”, – заключили организаторы “Артдокфеста”.

21 ноября вице-спикер Госдумы, член высшего совета “Единой России” Петр Толстой подал генпрокурору Юрию Чайке и главе Минкульта Владимиру Мединскому донос на “Артдокфест” из-за присутствия “Войны ради мира” в программе фестиваля. В 2014-2015 годах, пояснил единорос, Титаренко сам был участником АТО – он проходил службу в медицинской бригаде “Госпитальеры”, входящей в состав добровольческого корпуса “Правого сектора”. Исходя из этого Толстой не исключил, что демонстрация картины может подпадать под статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), 280 (публичные призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение национальной ненависти либо вражды).

По словам Толстого, недопустим “показ в сети российских кинотеатров фильма, в котором Россия представлена страной-агрессором, а не гарантом выполнения минских соглашений, а бойцы АТО на юго-востоке Украины – героями и благодетелями”.

“Война ради мира” – второй фильм, исключенный в нынешнем году из программы “Артдокфеста”. В четверг дирекция фестиваля отменила демонстрацию фильма о Мустафе Джемилеве, национальном лидере крымских татар. Ленту “Мустафа” украинского режиссера Эрнеса Сарыхалилова сняла с показа администрация кинотеатра “Октябрь” после звонка неизвестных лиц.

В пятницу в дирекцию “Артдокфеста” пришел официальный запрос из столичного ЦПЭ. Ссылаясь на закон об оперативно-разыскной деятельности, силовики потребовали предоставить видеозапись фильма.

Кроме того, организаторы фестиваля столкнулись с проблемами при демонстрации еще одной картины – фильма русского режиссера Беаты Бубенец “Полет пули”, который, как и “Война ради мира”, посвящен войне на Восточной Украине. В субботу на показ “Полета пули” в кинотеатре “Октябрь” явились некие сторонники боевиков ДНР и ЛНР. Они пригрозили организаторам “серьезными проблемами” во время следующей демонстрации фильма, пообещав, что на очередной сеанс “человек 500 подойдут”.

Воскресная демонстрация фильма в “Октябре” оказалась сорвана боевиками SERB и “Союза десантников”. Около 50 черносотенцев, часть которых была одета в камуфляж, вломились во время сеанса в зал с флагами “Новороссии” и облили экран мочой. От некоторых боевиков ощутимо пахло спиртным.

“Прекращайте показ фильма! Фильма не будет такого, где убивают русских!” – кричал лидер SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич), забравшись на возвышение перед экраном.

Несколько полицейских, находившихся в зале, вывели боевиков. Бекетова и еще двух черносотенцев – Юрия Горошко и Оксану Шкоду – задержали.

В Октябре сейчас кино с двух сторон. Показ "Полёта пули" pic.twitter.com/UvI7z8reHD

— Мария Алехина (@all_mary) 10 декабря 2017 г.

Однако из-за зловония, распространившегося в зале, Манский отменил сеанс, объявив эвакуацию зрителей.

Как передает ТАСС, в ОП “Арбат” на Бекетова, Горошко и Шкоду оформили протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), предусматривающей до 15 суток ареста.

Вечером ОВД-Инфо сообщило, что вместе с черносотенцами в полицию попал и один из зрителей фильма – Виталий Леонтьев. На него оформлен такой же протокол, что и на сербовцев. Зрителя задержали, когда он вступил в перебранку с визитерами, начавшими оскорблять и бить собравшихся в зале. Никакого неповиновения полицейским, подчеркнул Леонтьев, он не оказывал.

Между тем протоколе на Леонтьева написано, что он, как и сербовцы, пытался сорвать просмотр фильма, причем выкрикивал “Слава Украине!”.

Еще один зритель, Егор Шатов, сообщил “Медиазоне”, что подал в ОП “Арбат” заявление на двух побивших его сербовцев. На Шатова напали, когда он начал снимать на видео устроенный черносотенцами дебош. Сербовцы попытались выбить из рук зрителя мобильник и ударили его по уху. Охрана кинотеатра и полицейские на нападение не отреагировали. Лишь позже некто в гражданском, представившись полицейским, попросил Шатова указать на обидчиков.

Когда зритель вышел на улицу, один из двух нападавших снова подошел к нему и пообещал ударить в лицо. Позже черносотенца также привезли в “Арбат”. Там он представился как Арсен Кличаев. Был ли и на него оформлен административный протокол, как на боевиков, упомянутых ТАСС, не поясняется.

Шатов снял побои в травмпункте. Медики подтвердили, что у него ушиб и гематома ушной раковины.