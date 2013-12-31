Суббота, 9 декабря 2017

Пхеньян грозит Вашингтону и его союзникам “беспощадным ответом” в случае введения морской блокады КНДР. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на воскресную публикацию Rodong Sinmun, органа правящей в КНДР Трудовой партии Кореи.

О возможности блокады всех морских перевозок в Северную Корею и из нее недавно заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя очередное испытание межконтинентальной баллистической ракеты, проведенное Пхеньяном 29 ноября.

“Морская блокада со стороны США и их сторонников будет расценена нами как акт агрессии против священного суверенитета и достоинства КНДР и как новое публичное объявление войны, – говорится в публикации Rodong Sinmun. – При малейших признаках каких-либо ограничений на море мы должны быть готовы к немедленному и беспощадному оборонительному ответу”.

В подобном ключе, отмечает Yonhap, в пятницу высказалось ЦТАК – официальное информагентство Пхеньяна. В публикации подчеркивалось, что КНДР “не потерпит” морской блокады со стороны США.

В среду СМИ передавали, что правительство Южной Кореи выделило около 340 миллионов вон (310 тысяч долларов) на оснащение спецотряда, созданного для убийства диктатора КНДР Ким Чен Ына. О образовании спецотряда Сеул объявил 1 декабря. Как сообщалось, в подразделение войдут около 1000 военных. Помимо Кима они должны убить и других высших руководителей КНДР.

Структура и тренировочные планы отряда засекречены. СМИ, однако, писали со ссылкой на неофициальный источник, что подготовка отряда будет вестись по методикам, использованным для тренировок американского подразделения Seal Team Six, солдаты которого в частности провели операцию по убийству лидера “Аль-Каиды” Усамы бин Ладена.

В ночь на 29 ноября КНДР провела очередное испытание баллистической ракеты. Как утверждали в Пхеньяне, новая разработка “Хвансон-15″ “значительно мощнее” своих предшественниц и способна достичь “любого района” США.

По оценке южнокорейского военного ведомства, максимальная дальность полета ракет превышает 13 тысяч километров, а следовательно, эти снаряды действительно способны долететь до Вашингтона.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп тогда заверил: “Это ситуация, с которой США справятся… Мы позаботимся об этом”.