Суббота, 9 декабря 2017

Управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу завершило следствие по делу 22-летнего жителя Наурского района Чечни Ибрагима Джамалова, которому вменяется причастность к атаке, якобы совершенной вооруженным подпольем на базу Росгвардии в станице Наурской. Такая информация появилась в четверг на сайте следственного ведомства.

Дело направлено в суд – в какой именно, не уточняется. Исходя из квалификации обвинения – по части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании) – можно сделать вывод, что процесс пройдет в Наурском райсуде: согласно части 2 статьи 31 УПК дела по таким обвинениям рассматриваются районными судами.

Джамалову грозит от 8 до 15 лет колонии.

Согласно фабуле дела, в начале марта нынешнего года Джамалов вступил в группировку, основанную исламскими радикалами Али Бакаевым и Хабилом Муридовым. Помимо Джамалова в отряде было еще пять рядовых членов – тоже жителей Чечни. 24 марта, заявляет СКР, шестеро членов группировки – все, кроме Бакаева и Джамалова, – напали на войсковую части № 3761 в Наурской, убив шестерых и ранив еще троих силовиков, и погибли от ответного огня.

Хотя Джамалов не принимал в нападении личного участия, далее говорится в сообщении, он помогал в приготовлении к атаке.

По информации “Кавказского узла”, молодого человека задержали 31 марта. Он был отправлен в СИЗО. Следственное ведомство тогда заявляло, что Джамалов дал признательные показания.

Ранее утверждалось, что в атаке в ночь на 24 марта участвовали восемь, а не шесть членов подполья, но двое сумели уйти. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что нападавшие хотели захватить оружие для совершения “резонансных терактов”.

Между тем уже 25 марта “Новая газета” опубликовала фото убитых людей, объявленных участниками атаки. Снимки свидетельствуют, что их захватили живыми, а затем расстреляли в упор выстрелами в голову. При этом у одного из погибших муляж самодельной бомбы оказался примотан скотчем к телу поверх свежих пятен от земли и крови, а на руке было заметно повреждение, напоминающее след от наручников.

Издание также отмечало, что, согласно первоначальным официальным сообщениям, огнестрельного оружия у нападавших не было – только ножи, а также гранаты и бомбы. В то же время власти заявляли, что по крайней мере некоторые силовики в результате нападения получили пулевые ранения.

“Кавказский узел” сообщал, что все шестеро граждан, объявленных нападавшими, жили в Наурской и находились в родственных или дружеских отношениях. Трое были опознаны как уроженцы станицы братья Муридовы, остальные – как Закараев, Акбулатов и Мусалиев, родившиеся в Ростовской и Волгоградской областях.

В середине июня в интернете появилось обращение 23-летнего Бакаева, который наряду с одним из убитых Муридовых фигурирует в деле как организатор отряда и объявлен в международный розыск. Родственники Бакаева рассказывали, что он за несколько дней до инцидента в Наурской уехал учиться в Египет.

Сам эмигрант заявил, что не причастен к атаке на базу Росгвардии, а организатором группировки силовики объявили его потому, что он практикующий мусульманин и был знаком с убитыми и Джамаловым.

Относительно Джамалова Бакаев заявил, что убежден в его невиновности. “Ибрагима под пытками заставили взять всю вину и свидетельствовать против меня, – заметил эмигрант. – Мы все знаем, что случается под пытками, что такое пытки, какими пытки бывают – это всем хорошо известно”.